Els Comuns veuen «molt lluny» un acord en pressupostos però Aragonès diu que hi ha una «bona base»

Les posicions del Govern estan «molt lluny» de les dels Comuns en matèria de pressupostos. Així ho ha dit la presidenta del grup parlamentari de CatECP, Jèssica Albiach, qui s'ha mostrat «bastant decebuda» després de la reunió que han mantingut els Comuns amb responsables de la conselleria d'Economia.

Per la seva part, en canvi, el vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, ha subratllat que la trobada ha tingut un to «positiu». Ha afegit que hi ha una «bona base» per continuar avançant en les negociacions, ja que hi ha certa entesa en 9 dels 10 punts de la proposta de pressupostos dels Comuns. En matèria de fiscalitat, Aragonès ha obert la porta a canvis –com per exemple augmentar l'IRPF a les rendes més altes- però ha avisat que «bona part del recorregut ja està fet».

Aquesta és la primera trobada que el govern manté amb un grup polític per negociar els pressupostos. El vicepresident ha assegurat que hi haurà una segona reunió amb els Comuns, la qual encara no té una data fixada.