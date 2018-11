El conductor del patinet elèctric de l'accident mortal és menor i estaria utilitzant el telèfon mòbil

L'alcaldessa d'Esplugues, Pilar Díaz, ha explicat aquest dijous que el conductor del patinet elèctric de l'accident que va causar la mort d'una dona de 92 anys a l'agost és un menor "que no anava concentrat perquè estava fent servir el telèfon".

"Amb la mala sort que va impactar amb una persona molt vulnerable per la seva edat", ha afegit Díaz en declaracions a Rac 1, on ha indicat que els dos joves que anaven en el patinet no anaven a una velocitat excessiva. A més, circulaven per una rambla amb una vorera "molt ampla i molt accessible", en un mes com el d'agost, que és molt tranquil i amb poc trànsit, ha subratllat. La mort d'aquesta dona és la primera coneguda d'una vianant a Catalunya per culpa d'un d'aquests aparells.