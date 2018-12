Crítiques de l'oposició a Pujol per dir que les llistes d'espera no són «essencials»

Tant el PPC com Cs van carregar ahir contra el portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, que el dia abans havia manifestat que «a vegades ens distraiem amb coses que no són les essencials: que si 85 dies de llista d'espera, que si haurien de ser 82, que amb un altre Govern podrien ser de 75... ens estem barallant per les engrunes. [...]. No tindrem mai mitjans fins que no fem el salt a república».

El líder del PPC, Alejandro Fernández, va retreure a Junts per Catalunya que li «importin un rave» els metges i els mestres i els «demanin que callin perquè només es pot parlar d'independència», i va acusar també el president Quim Torra de «messianisme-cabdillista».

«Agraïm a Pujol la seva sinceritat i que hagi dit d'una vegada per sempre que al separatisme li és igual enfonsar metges i mestres, la columna vertebral de qualsevol societat. Per a aquesta gent no importen, només la independència. I els demanen que callin perquè només es pot parlar d'independència. I si continuen protestant, els diran botiflers, colons i traïdors», va dir Fernández.

Per la seva banda, el portaveu parlamentari de Cs, Carlos Carrizosa, va assegurar que mentre el col·lectiu de metges es manifesta a les portes del Parlament, el portaveu de JxCat, Eduard Pujol, coincideix amb el president Quim Torra sobre que «el que és essencial és el procés». En aquest sentit, Carrizosa va criticar que el nou conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, «hagi anunciat l'obertura de noves ambaixades», les quals assegura que ara s'ha sabut que «dedicaven molts diners per fomentar el procés, com els 1,6 milions per pagar un lobby a Washington».

Carrizosa va demanar a Pujol que «tingui més cura» amb el que demanen els ciutadans.