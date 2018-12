CUP i Arran demanen un front contra les amenaces per il·legalitzar-les

La CUP i l'organització juvenil Arran van demanar ahir a totes les forces democràtiques catalanes la creació d'un «front antifeixista al carrer i les institucions» per afrontar «les amenaces d'il·legalització» abocades «des de l'extrema dreta, pel PP i Ciutadans».

Les dues organitzacions de l'esquerra independentista catalana van fer una crida per a la creació d'aquest «front antifeixista» en una roda de premsa conjunta, en la qual també va participar un portaveu d'Alerta Solidària, una entitat que dona suport als detinguts i presos independentistes.

Segons la diputada de la CUP Maria Sirvent, fins ara només hi ha hagut declaracions de líders del PP –Pablo Casado– i Ciutadans (Cs) –Albert Rivera– a favor d'il·legalitzar organitzacions independentistes com la pròpia CUP o Arran, «però sabem que es manté l'ofensiva repressiva de l'Estat espanyol contra el moviment popular pel dret d'autodeterminació». «Van per nosaltres però ens trobaran en peu i alçades», va advertir Sirvent, que va afegir que, des dels partits que van donar suport a aplicar l'article 155 de la Constitució a Catalunya –PP, PSOE i Cs– «s'intenta generar un clima de violència per justificar la repressió i la impunitat de la qual avui gaudeix l'extrema dreta».

Després d'advertir que «la persecució del moviment popular pel dret d'autodeterminació no afecta només càrrecs polítics, sinó també mestres, usuaris de Twitter, artistes, alcaldes i regidors», Sirvent va alertar que «això s'emmarca en la llarga tradició repressiva de l'Estat contra la dissidència política». «Hi ha una unitat d'acció de tots els poders de l'Estat espanyol per mantenir el statu quo del règim del 78, mitjançant la modificació del Codi Penal, o controlant l'aparell judicial i policial, o aplicant el 155», va dir.