Ensenyament xifra en l'11,71% el seguiment de la vaga de docents

Segons les dades que ha recollit el Departament d'Ensenyament al 74% dels 2.899 centres públics afectats per la convocatòria de vaga, només l'11,71% dels 87.478 docents han secundat la protesta.

El seguiment ha estat molt més alt a l'àrea metropolitana de Barcelona, i en alguns serveis territorials com el de Barcelona, gairebé s'ha arribat al 17% de seguiment, però en canvi a Lleida o Girona no s'ha superat el 9%. Així ho ha comunicat la secretària general del Departament, Núria Cuenca, que ha admès treballar per un pressupost amb més inversió de cara el 2019 i ha reconegut que caldrà negociar amb els sindicats sobre les prioritats. Pel Departament, l'objectiu és la millora de la qualitat d'atenció a l'alumnat.