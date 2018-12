Els estudiants tornen a tallar els accessos a la UAB en el segon dia de vaga

Els estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han tornat a bloquejar els accessos al Campus de Bellaterra en la segona jornada de vaga per exigir que s'apliqui la rebaixa del 30% de les taxes universitàries que va aprovar el Parlament el 2016. Segons ha explicat la portaveu del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), Laia Casas, la previsió és que aquest dijous es repeteixi el seguiment massiu de la protesta que va registrar-se dimecres. Prop de 300 alumnes han passat la nit a la Facultat de Filosofia i Lletres i han tallat els principals accessos al recinte a primera hora del matí. Alhora, de nou han muntat barricades amb diferents elements de mobiliari a les entrades principals de les facultats.



Un grup d'estudiants talla la calçada central de la Diagonal per reclamar la rebaixa de les taxes universitàries



Un grup d'estudiants ha tallat la calçada central de l'avinguda Diagonal per reclamar la rebaixa de les taxes universitàries. L'acció ha començat a dos quarts de deu a l'altura de la facultat de Física. Els estudiants eren inicialment una cinquantena, tot i que s'hi van afegint més conforme avancen en direcció als Jardinets de Gràcia. Porten una pancarta amb el lema 'Rebaixa del 30% ja. Camí cap a la gratuïtat' i criden lemes com 'Universitat pública i de qualitat'. També han aprofitat per llegir un manifest en què demanen al Govern que apliqui la moció que el Parlament va aprovar fa dos anys i que insta la Generalitat a reduir un 30% les taxes. La Guàrdia Urbana desvia el trànsit.