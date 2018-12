La Fiscalia demana rebutjar les recusacions de jutges de Jordi Cuixart

La Fiscalia del Tribunal Suprem ha demanat a la Sala Penal d'aquest òrgan que arxivi de ple les recusacions contra el president del tribunal que jutjarà el procés independentista a Catalunya, Manuel Marchena, per part de l'expresidenta del Parlament de Catalunya Carme Forcadell, l'exmembre de la Mesa del Parlament Anna Simó i Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural.

La fiscalia informa en el mateix sentit a favor de rebutjar sense més tràmit, respecte de les recusacions presentades per aquest últim també contra la resta de magistrats del tribunal, als quals el líder social volia apartar del judici basant-se en la recent doctrina del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) en la qual es va afirmar que Arnaldo Otegi no havia tingut un judici just pel cas Bateragune.

El Ministeri Públic ja va emetre dilluns un informe en què s'oposava a la recusació de Marchena presentada per l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, els exconsllers Raül Romeva, Jordi Turull i Josep Rull i l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez.