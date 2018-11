La jutge del cas Màster tanca la instrucció i processa Cifuentes per falsedat documental

La jutge d'Instrucció número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, ha donat per conclosa la fase d'instrucció sobre el cas del màster cursat per l'expresidenta de la Comunitat de Madrid Cristina Cifuentes i obre la fase de procediment abreujat, pas previ al judici per presumpte delicte de falsedat documental quant a l'acta del seu Treball de Fi de Màster.

Així ho exposa en un acte, a què ha tingut accés Europa Press, per donar per conclosa la fase d'investigació com a pas intermedi al judici d'aquest cas, on també està investigat el catedràtic i director del polèmic màster de Dret Autonòmic Enrique Álvarez Conde.

A més, figuren com a processats per presumpte delicte de falsedat documental amb relació a l'acta del TFM la professora de la Universitat Rei Joan Carles Cecilia Rosado i l'exassessora de la conselleria d'Educació Maria Teresa Feito.

La jutge, amb aquest pas, dona trasllat de la resolució a la Fiscalia i la resta de parts personades perquè es pronunciïn sobre l'obertura de judici oral, ja sigui per plantejar la seva acusació o demanar el sobreseïment de la causa. No obstant, la magistrada del cas Màster procedeix a l'arxiu provisional en relació amb la falsificació de les suposades actes de convalidació de les assignatures.

Rodríguez Medel considera que els fets relatius són susceptibles de tipificar-se com a falsedat documental i recorda que les dues docents que figuren en el polèmic acta del TFM (Alícia López dels Mossos i Clara Souto), van assegurar que no van estampar la seva signatura en el document. També va remarcar López dels Mossos que no va presidir ni va formar part del tribunal que va avaluar el treball de Cifuentes.

També sosté que les explicacions de Cifuentes durant la seva declaració en seu judicial «no van resultar creïbles» sobre si efectivament va fer aquest treball, condició necessària per a obtenir la titulació.

«Significatiu és el fet que no conservi còpia del treball, ni dels successius esborranys, ni de qualsevol correu en què remetés el mateix o el sotmetés a correcció del professor AC (Álvarez Conde) o qualsevol correu d'aquest corregint» , exposa la resolució.