Mestres, professors i estudiants criden a la vaga per millorar les condicions laborals i la qualitat de l'ensenyament

Mestres, professors i estudiants estan cridats a fer vaga aquest dijous per reclamar una millora de les condicions laborals del personal docent i de la qualitat de l'ensenyament. La convocatòria la fa bona part dels sindicats de l'ensenyament públic, que reclamen la reversió de les retallades i la recuperació de les condicions laborals de mestres i docents anteriors a la crisi econòmica. A aquest col·lectiu s'hi sumaran els professors universitaris, que celebraran el segon dia de mobilitzacions després que ja hagin sortit al carrer el dimecres. També protesten per la precarietat laboral, en una mobilització que neix de les queixes dels professors associats i que s'ha estès a la comunitat universitària, on ha trobat el suport dels estudiants.

El Departament de Treball ha dictat com a serveis mínims que hi hagi un docent per cada quatre aules d'Infantil i Primària. També hi haurà un professor per cada tres unitats d'Educació Especial, en aquest cas fins als 16 anys. Serà obligatori que hi hagi una persona de l'equip directiu per cada centre, un terç del personal de les llars d'infants i un terç dels monitors de menjadors i d'activitats complementàries, per una qüestió de seguretat. També hi ha una convocatòria de l'IAC que afecta tot el personal docent i no docent.

A la jornada de vaga convocada per USTEC-STEs, ASPEPC-SPS, CGT i COS no s'hi han sumat CCOO i UGT. Sí ha rebut, en canvi, el suport de Docents per la República. Els convocants denuncien que les "retallades que es van aplicar de forma extraordinària" al principi de la crisi "encara no han estat revertides" i alerten del "greu deteriorament de les condicions del treball" i de "la qualitat de l'ensenyament públic". També lamenten que el sistema està "endèmicament infrafinançat". Entre les reivindicacions, exigeixen a les forces polítiques 7.200 professors més.

També denuncien el Decret de Plantilles, que permet la "selecció arbitrària de personal", i que ha "malmès el funcionament democràtic dels centres". Per això, en demanen la retirada. A més, exigeixen la conversió dels terços de jornada en mitges jornades, l'increment del personal de suport a la docència per atendre la diversitat i la consolidació dels llocs de treball del personal interí en un canvi del model d'oposicions.

Altres reivindicacions són el retorn a l'horari de permanència del professorat de secundària a 24 hores i la reducció de les ràtios per al curs que ve a un màxim de 22 alumnes a Primària i 27 a Secundària, i de 20 a 25 alumnes, respectivament, per al curs 2020-2021.

A banda, demanen el retorn al caràcter lectiu de les dues hores de reducció al personal major de 55 anys i la recuperació del poder adquisitiu amb un calendari de retorn de les pagues extres del 2013 i el 2014, així com el retorn al reconeixement del primer estadi de 9 a 6 anys.

La comunitat educativa ja es va manifestar el 17 de novembre a Barcelona sota els lemes 'Per l'educació pública, cap retallada' i 'Ara toca educació pública, volem el 6%'. La convocatòria la va fer el Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE) per reclamar la reversió de les retallades i per demanar un pressupost "expansiu".

Mestres i professors de l'ensenyament obligatori i docents universitaris coincidiran als carrers amb els estudiants, que també hi sumaran –com els professors universitaris, per segona jornada consecutiva- reivindicacions pròpies. La crida la fan el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), el Front d'Estudiants, el Sindicat d'Estudiants i l'Associació Progressista d'Estudiants.

Entre d'altres, reclamen l'aplicació de la moció aprovada el 2016 al Parlament que preveia una rebaixa del 30% de les taxes universitàries, per acabar amb els "preus abusius de les matrícules".

El Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes (CEUCAT) s'ha sumat a les vagues de dijous i divendres i ha fet una crida a la mobilització. En aquest sentit, ha demanat als equips de deganats i rectorats de les universitats públiques que suspenguin les activitats avaluables i l'assistència obligatòria durant els dies d'aturada. Al mateix temps, insta el Govern a aplicar la rebaixa del 30% en les taxes universitàries.

Les vagues coincideixen amb una aturada de dues hores a l'administració pública

Finalment cal recordar que a les vagues convocades pel personal sanitari i el de l'educació s'hi ha de sumar l'aturada de dues hores que farà, també aquest dijous, la resta de l'administració pública, concretament de les dotze a les dues del migdia. Una de les principals reivindicacions és el retorn de les pagues extres pendents del 2013 i el 2014.

Els sindicats del sector IAC-CATAC i la Intersindical-CSC han denunciat la pèrdua de poder adquisitiu dels funcionaris i l'alta taxa de temporalitat dels contractes. La portaveu de la IAC-CATAC, Assumpta Barbens, també ha criticat la gestió del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró.