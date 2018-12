Acord per desconvocar la vaga de metges de primària

El sindicat Metges de Catalunya (MC) i l'Institut Català de la Salut (ICS) han arribat avui a un acord per alleujar la càrrega de treball dels facultatius, pel que aquests han desconvocat la vaga d'aquest divendres, després de quatre dies d'una històrica aturada i mobilitzacions d'aquest col·lectiu.

El pacte suposa desconvocar la vaga a l'atenció primària de l'ICS, però no a la sanitat concertada, on Metges de Catalunya manté per aquest dijous el cinquè dia d'aturada. D'aquesta manera, Althaia i els dos CAP que gestiona (Les Bases i Barri Antic) mantenen la vaga, malgrat el descens del seguiment, des del 40% del dilluns fins el 25% d'aquest dijous.

L'acord l'ha anunciat el conseller de Treball, Chakir El Homrani, després que l'ICS i el sindicat hagin celebrat una reunió al Departament de Treball aquest dijous al vespre i de les trobades discretes que les parts han mantingut durant les últimes hores.

L'ICS hauria acceptat garantir un mínim de 12 minuts d'atenció per pacient en les visites presencials i ha anunciat una inversió de 100 milions d'euros per a l'atenció primària. De tota manera, els termes de l'acord seran explicats aviat pels responsables de l'ICS i d'MC a la seu del Departament de Treball. Aquesta conselleria ha fet de mediadora en aquest conflicte laboral i a la seva seu el comitè de vaga i els representants de Salut han protagonitzat maratonianes reunions per acostar les seves postures.