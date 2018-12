Putin diu que Poroshenko només pretén reforçar la seva imatge

El president de Rússia, Vladímir Putin, ha acusat el mandatari d'Ucraïna, Petro Poroshenko, d'haver organitzat la «provocació» de diumenge a prop de l'estret de Kertx, on la Guàrdia Costanera russa va capturar tres vaixells ucraïnesos i la seva tripulació, amb l'objectiu de reforçar la seva imatge davant la propera celebració d'eleccions presidencials.

«Pel que fa als incidents al mar Negre, sens dubte es tracta d'una provocació que va ser organitzada per les autoritats (ucraïneses) actuals de cara a les eleccions presidencials a Ucraïna, previstes per al març de l'any següent», va assegurar el mandatari rus, en la seva intervenció en el fòrum d'inversió Rússia et crida, organitzat pel banc VTB.

Putin va dir que, segons els índexs de popularitat, Poroshenko «es troba en la cinquena posició» entre els candidats que participaran en les pròxims comicis presidencials, previstes per al març del proper any. El mandatari rus considera que Poroshenko corre el risc de «no passar a la segona volta dels comicis» i, per això, «necessita fer alguna cosa per agreujar la situació i crear obstacles insuperables per als seus rivals, sobretot de l'oposició», segons informa l'agència de notícies Sputnik.

«Hi ha indicis evidents que va ser una provocació preparada per endavant per després usar-la com un pretext per imposar la llei marcial al país», va remarcar Putin, amb referència a la llei marcial decretada per Poroshenko i ratificada pel Parlament després de la presa dels vaixells ucraïnesos per part de la Guàrdia Costanera russa. El Govern de Rússia té previst desplegar properament nous sistemes de míssils terra-aire S400 a la península de Crimea, que es va annexionar el 2014 i la sobirania de la qual segueix reivindicant Ucraïna, segons el ministeri de Defensa rus a l'agència Interfax.

L'agència de notícies russa RIA Nóvosti ha assenyalat que els nous sistemes de míssils S400 estaran operatius al final del 2018.