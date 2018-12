Trànsit vol prohibir que els patinets elèctrics vagin per la vorera

La Direcció General de Trànsit (DGT) treballa en una normativa per regular l'ús del patinet elèctric a les ciutats d'arreu de l'Estat. Segons fonts de la DGT, la normativa establirà la prohibició d'anar per la vorera i també limitarà la velocitat a 25 km/h.

L'anunci arriba l'endemà que hagi transcendit que a l'estiu es va produir la primera víctima mortal per un patinet elèctric. Els fets van passar a Esplugues de Llobregat, quan un patinet conduit per dues persones va atropellar una anciana de 92 anys que, posteriorment, va morir. Aquesta normativa serà d'àmbit estatal i es concep com un marc comú per a tots els ajuntaments, tot i que posteriorment cada consistori podrà ampliar-la.