La venda d'accions de Borrell va estar avalada per un secretari d'Estat

El ministre d'Exteriors, Josep Borrell, va consultar l'actual secretari d'Estat d'Energia, José Domínguez Abascal, abans de vendre accions d'Abengoa en una operació que li ha suposat una sanció per infracció molt greu de la Llei del Mercat de Valors. La trucada de Borrell a Domínguez Abascal consta en la investigació realitzada per la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Domínguez Abascal era el president d'Abengoa el novembre del 2015 quan Borrell, aleshores conseller de l'elèctrica, va procedir a la venda d'accions per 10.000 euros de la seva exdona en vigílies que l'elèctrica incorregués en suspensió de pagaments.

Segons fonts coneixedores de la versió de Borrell, aquest va preguntar a Domínguez Abascal si hi havia algun fet que impedís fer la transacció, al que aquest va respondre que no.

Només van passar 12 minuts des de la conversa mantinguda per Borrell amb l'actual secretari d'Estat fins a l'ordre de venda d'accions. La CNMV va imposar el dia 27 de setembre una sanció a Bor-rell de 30.000 euros per infracció molt greu en operar sent conseller amb informació privilegiada.

El president del Partit Popular, Pablo Casado, va demanar que el secretari d'Estat d'Energia comparegui també, igual que Borrell, per explicar la seva participació en els fets, que va qualificar de «greus». Casado va titllar de «greu» la situació del ministre d'Exteriors i va preguntar al president del Govern, Pedro Sánchez, pel seu criteri per cessar ministres i alts càrrecs. «Si va cessar Màxim Huerta o Carmen Montón, per què no cessa els altres? El problema el té Sánchez», va proclamar.



El suport del Govern

Per la seva banda, la ministra d'Educació i portaveu del Govern, Isabel Celaá, va reiterar ahir el suport de l'Executiu a Borrell, i va apuntar que el pagament de la multa tanca el cas. Així ho va posar de manifest als periodistes a la sortida de la Comissió d'Educació del Congrés després de ser preguntada sobre si creu que hi ha motius suficients perquè l'oposició reclami la dimissió de Borrell.



Disculpes als indis

D'altra banda, Borrell va lamentar ahir les declaracions públiques en què minimitzava l'extermini d'indígenes als Estats Units i va traslladar el seu respecte i solidaritat amb la comunitat nativa del país.

El cap de la diplomàcia espa-nyola va publicar una sèrie de missatges al seu compte personal de Twitter –en espanyol i en anglès– per precisar les declaracions sobre l'extermini d'indígenes als Estats Units, el que va fer dimarts durant un acte a la Universitat Complutense de Madrid amb el seu homòleg alemany, Heiko Maas. «Estats Units té molt poca història al darrere. Van néixer a la independència pràcticament sense història, l'únic que havien fet era matar quatre indis», va assenyalar durant l'acte, comparant la història dels EUA amb la d'Europa per evidenciar les dificultats de la integració europea.

El titular d'Exteriors, que va traslladar el seu «respecte i solidaritat» amb la comunitat nativa americana, va lamentar haver-se referit «de manera excessivament col·loquial» a «la quasi aniquilació» de nadius americans en l'actual Estats Units pels colons. «Ho vaig fer mentre explicava que construir una unió federal als Estats Units va ser més senzill que a Europa perquè, a més de compartir idioma, les colònies originals no s'havien enfrontat en guerres sagnants entre elles durant segles, com va passar en el Vell Món. Al contrari, es van unir per eliminar els habitants primigenis d'Amèrica del Nord. Això es va fer, de fet, a gran escala i no s'ha de menystenir», va concretar sobre les seves paraules.

Hores abans, l'ONG per la defensa dels drets dels nadius americans més antiga dels EUA va exigir a Borrell que es disculpés. En una resposta exclusiva a l'ACN, la directora executiva de l'Associació d'Indis Americans, Shannon Keller O'Loughlin, reclamava al cap de la diplomàcia espanyola que rectifiqués. «S'hauria d'educar i disculpar-se pels seus comentaris mal informats sobre la història americana», assegurava. «El ministre d'Afers Estrangers sembla pensar que estem perfectament integrats aquí als Estats Units, que parlem una sola llengua i no tenim històries horribles. Potser necessita una educació completa sobre els milions d'indis americans que van ser assassinats, devastats per malalties, desposseïts de les seves terres, robats de les seves tombes o que van veure com els segrestaven els fills», va indicar.