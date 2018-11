Amnistia Internacional «supervisarà» el judici a Sànchez i Cuixart

Amnistia Internacional (AI) i el seu director a Europa, Fotis Filippou, han enviat una carta a Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, actualment presos al centre penitenciari de Lledoners, per expressar de nou la seva solidaritat amb ells, reclamar la seva posada en llibertat i clamar contra la "injustificable" situació que tenen els que van ser líders de l'ANC i Òmnium abans de ser empresonats per la causa de l'1-O. En aquesta ocasió, però, AI va més enllà i, a les portes d'iniciar-se el judici oral contra ells dos i la resta de processats, l'entitat s'ha compromès amb Sànchez i Cuixart a "supervisar" el procés judicial "per analitzar si les garanties d'un judici just s'acompleixen".

A la carta rebuda pels dos presos, AI i els seus dirigents expressen el seu "suport i solidaritat" per la "situació injusta" que afirmen que viuen Sànchez, Cuixart i les seves famílies. "Estem molt preocupats que hagi passat més d'un any des del vostre arrest i que encara estigueu en presó preventiva. És una situació que considerem injustificable, que hem denunciat internacionalment i que continuarem denunciant fins que sigueu alliberats i els càrrecs de rebel·lió i sedició retirats", afirmen a la missiva.

I és que a Amnistia consideren que aquesta presó preventiva per a Cuixart i Sànchez "és una mesura excessiva i desproporcionada que viola el seu dret a la llibertat d'expressió i la lliure manifestació". "Subratllem que el dret a la llibertat d'expressió i la lliure manifestació inclou la possibilitat per la gent i les organitzacions de la societat civil d'expressar les seves opinions sobre un referèndum d'independència en qualsevol moment, tant individualment com col·lectiva, incloent el context d'actes públics", comenten a la carta.

És per això que des d'AI s'han compromès en aquesta carta a "continuar emprenent accions que s'espera que tinguin un impacte positiu a les causes" de l'1-O, i ho pensen fer "especialment des de les nostres oficines a Barcelona, Madrid i Londres. Aquesta és la tercera vegada que Amnistia Internacional es posiciona públicament contra l'empresonament de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez.