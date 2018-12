Bargalló obre la porta a recuperar la sisena hora a les escoles públiques

El conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, ha obert la porta aquest divendres a tornar a implantar la sisena hora les escoles públiques. En una entrevista a 'Els matins' de TV3, Bargalló ha assegurat que no es renuncia en aquesta mesura perquè considera que és una ''millora per l'escola pública'' recorda que va ser un dels aspectes que es van veure afectats per la crisi econòmica i la reducció de la despesa en educació. Bargalló ha explicat també pels propers pressupostos es tindran en compte part de les reivindicacions dels sindicats, que han fet una vaga aquest dijous, però ha reconegut que no es podran revertir aquest primer any totes les retallades perquè a la pèrdua de condicions laborals s'hi ha de sumar les ''noves necessitats'' del sistema.

Bargalló creu que els projectes educatius de centre han de plantejar aspectes om ara si l'escola necessita millorar els processos d'aprenentatge dels alumnes opta per una fórmula de sisena hora, o per exemple també, el treball per racons que necessita un tipus concret de professorat. Són aspectes que es fixa com a objectius propers. Reconeix que ''on hem d'anar'' és cap la reducció de ràtios o la reducció de la jornada lectiva dels professors per aconseguir una oferta educativa ''en un primer nivell d'alta qualitat''.

El conseller d'Ensenyament ha recordat que la sisena hora va ser implantada per ERC en la seva anterior etapa al capdavant del Departament d'Ensenyament.

Pel que fa a les reivindicacions sindicals, Bargalló s'ha mostrat convençut que els pressupostos que s'estan preparant contenen moltes de les mesures que s'han demanat. Recorda que per exemple, hi ha la convocatòria de 5.000 places d'oposicions, però ha recalcat que en un primer any no serà possible revertir-les totes perquè a la pèrdua de condicions laborals s'hi ha de sumar les noves necessitats, com poden ser la construcció de noves construccions. Per això, Bargalló creu que són necessaris els pressupostos, ja que si s'hagués de recórrer a la pròrroga només es podria ''anar tirant, però no fer més''.