La Caixa de Solidaritat sobiranista ha recaptat 9 milions en l'últim any i mig

La Caixa de Solidaritat per afrontar fiances i multes a independentistes imputats judicialment ha recollit uns nou milions d'euros en l'últim any i mig, i a partir d'ara serà gestionada per una associació desvinculada d'Òmnium i l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), que coordinen els expresidents del Parlament Núria de Gispert i Ernest Benach.

De Gispert i Ernest Benach van presentar ahir en roda de premsa l'Associació de Foment de la Caixa de Solidaritat, que coordinaran ells mateixos, com a presidenta i vicepresident, respectivament, així com tres persones més: un notari i dos economistes.

Segons l'expresidenta del Parlament Núria de Gispert, l'associació ja va començar a actuar el juliol passat, però no ha estat fins ara que ha quedat constituïda formalment i es presenta públicament, si bé ja ha afrontat el pagament de fiances i multes.



Òmnium i ANC se'n desvinculen

En conseqüència, Òmnium Cultural i l'ANC, que fins fa poc eren les encarregades de gestionar la Caixa de Solidaritat, cedeixen aquesta funció a la nova associació, que ja ha subratllat que ha posat en marxa una pàgina web, caixadesolidaritat.cat, des de la qual espera que els ciutadans aportin recursos.

Els recursos esmentats, van puntualitzar De Gispert i Benach, no només són per ajudar els polítics represaliats, sinó per a tots els catalans que»pateixin persecució policial o judicial per accions a favor de la independència pacífiques, democràtiques i no violentes».

L'associació va voler presentar-se fent un exercici de transparència, i els seus promotors han explicat que la Caixa de Solidaritat va començar pagant les multes i sancions dels condemnats per la consulta del 9-N i, posteriorment, ha abonat altres fiances d'independentistes imputats judicialment.

En concret, la Caixa de Solidaritat ha pagat 9 milions d'euros en un any i mig, ha recuperat 725.000 euros de fiances retornades, i actualment té uns recursos aproximats de 3 milions. Tant Núria de Gispert com Ernest Benach van agrair ahir «la gran solidaritat» que s'evidencia, van indicar, amb la rapidesa amb la qual els ciutadans fan aportacions quan es fan crides per afrontar sumes importants de diners.

Van pronosticar que en els pròxims mesos la Caixa de Solidaritat haurà d'afrontar pagaments de diners importants, coincidint amb el judici i posterior sentència contra els líders polítics presos.

També van demanar que en l'àmbit local i comarcal es creïn caixes de solidaritat per afrontar «petits pagaments» i que, només en el cas que no arribin a cobrir les necessitats, es demani l'ajuda de la Caixa de Solidaritat «d'àmbit nacional».