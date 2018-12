Camps i Cotino són citats el febrer per declarar sobre la visita del Papa

El Jutjat d'Instrucció número 5 de València, que investiga des del 2016 les irregularitats en les contractacions de la Fundació V Trobada Mundial de les Famílies per a la visita del Papa a la ciutat, ha fixat les dates en què cridarà a declarar els vuit investigats en aquesta causa, entre ells l'expresident de la Generalitat Valenciana Francesc Camps, l'exvicepresident del Consell Víctor Campos, el també exvicepresident del Consell i expresident de les Corts, Juan Cotino, i el bisbe auxiliar de València Esteban Escudero, que declararan entre el gener i el febrer de l'any.

Segons consta en la providència, Camps i Campos seran els que tanquin la ronda de declaracions com a investigats, ja que la seva compareixença s'ha fixat per al 7 de febrer a les 9 hores. Un dia abans ha de declarar Juan Cotino. Per al 16 de gener s'ha fixat la compareixença de monsenyor Escudero, que va ser també president de la Fundació V Trobada Mundial de les Famílies.