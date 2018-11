La Fiscalia no veu motius per investigar per terrorisme el franctirador que volia matar Sánchez

La Fiscalia de l'Audiència Nacional no veu motius per investigar per terrorisme el franctirador detingut a Terrassa per voler matar el president espanyol, Pedro Sánchez. Segons avança 'El Confidencial' i ha confirmat l'ACN, fonts jurídiques apunten que ningú ha demanat a l'Audiència Nacional que se'n faci càrrec. Per tant, el cas se seguirà instruint a un jutjat de Terrassa, on l'home està investigat per proposició d'homicidi amb agreujant d'autoritat. Els Mossos d'Esquadra el van detenir a casa seva el 19 de setembre després que hagués dit en un xat que volia matar Sánchez per exhumar les restes de Franco.

La policia va trobar a casa seva 16 armes curtes i 6 llargues i considera que tenia una "clara intencionalitat" de matar el president espanyol. El detingut està en presó preventiva.

Segons els Mossos, el detingut era un expert tirador de 63 anys que, a més, havia treballat de vigilant de seguretat al CTTI, entre d'altres. Tot i ser el fill d'un exalcalde franquista de Rubí, la policia catalana va descartar qualsevol vincle amb grups d'extrema dreta.

Fins ara, el cas sempre s'ha portat des de Catalunya entre els Mossos d'Esquadra i el jutjat de Terrassa. I tot apunta que així continuarà essent i que no se l'arribarà a jutjat per terrorisme tot i voler atemptar contra el president de l'estat espanyol. Fonts judicials confirmen que no s'ha fet cap petició de trasllat des de Catalunya a l'Audiència Nacional.

Fonts judicials apunten, a més, que la Fiscalia de l'Audiència Nacional no veu motius per assumir la competència del cas.



En presó preventiva



Els Mossos d'Esquadra van detenir el franctirador el passat 19 de setembre a casa seva, a Terrassa, tot i que el tema no va saltar a la llum fins setmanes després. Dos dies després, el 21 de setembre, va ingressar en presó preventiva.

La policia va actuar amb total discreció per tractar-se d'un tema d'aquesta índole. Tot i això, un cop va saltar a la llum, els Mossos van donar detalls de l'operació en una roda de premsa.

El portaveu del Mossos d'Esquadra Albert Oliva va explicar que el detingut havia expressat les seves intencions de "sacrificar-se per Espanya" a una xarxa social, tot coincidint amb l'anunci del govern espanyol d'exhumar les restes del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos.

El portaveu dels mossos va explicar que el detingut demanava "suport logístic" a través de "diferents mitjans" per atemptar contra el president del govern espanyol. Entre la informació que demanava, hi ha l'accés a l'agenda de Sánchez, saber com escapar del lloc on pensava atemptar o una destinació on no pogués ser capturat per la policia.

Segons els Mossos, volia actuar en solitari i van descartar vincles amb moviments d'extrema dreta "ni cap grup determinat".



Què és delicte de terrorisme?



El delicte de terrorisme està recollit a l'article 573 del Codi Penal i recull que es pot considerar terrorisme la comissió de qualsevol delicte greu contra la vida o la integritat física, la llibertat, la integritat moral, la llibertat i identitat sexual, atemptat contra la Corona, la tinença i dipòsit d'armes per a diferents finalitats. Entre elles, la de subvertir l'ordre constitucional o suprimir o desestabilitzar greument el funcionament de les institucions o les estructures de l'Estat, alterar greument la pau pública o provocar un estat de terror en la població o part d'ella, entre d'altres.