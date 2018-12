La Guàrdia Civil no troba constància de subvencions o pagaments de la Generalitat a Òmnium

La Guàrdia Civil afirma en un informe remès al jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona que "no hi ha constància" de subvencions o pagaments de la Generalitat a Òmnium Cultural. El cos armat conclou així després d'haver investigat l'associació en el marc de la causa contra el procés independentista que se segueix en aquest jutjat. Al mateix informe, la Guàrdia Civil subratlla que el 98% dels ingressos de l'entitat provenen d'aportacions privades. Al mateix text, elaborat per la Guàrdia Civil en tant que policia judicial, es conclou que Òmnium va tenir una participació "inequívoca" a mobilitzacions i campanyes "conscienciadores" en relació a la participació de la ciutadania al referèndum de l'1-O.

En paral·lel, les conclusions de l'informe afirmen que hi ha correus que recullen "crides d'Òmnium" i de Jordi Sànchez per acudir a la Rambla de Catalunya, davant la seu del Departament d'Economia, durant el registre del 20 de setembre del 2017.