Iceta: «Sense Borrell no sabria ni anar a comprar pa»

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha afirmat que "sense Borrell no sabria anar ni a comprar pa". En una entrevista a Ser Catalunya, el líder els socialistes catalans l'ha qualificat de "molt bon" ministre d'Exteriors.

"És una persona que a vegades concita filies i fòbies, a vegades se les guanya per com és i com s'expressa. Però és un pes pesant del govern", ha defensat per després afegir que dubta que substituir-lo sigui una bona idea.

Aquesta setmana, la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha imposat una multa de 30.000 a Borrell per utilitzar informació privilegiada en el cas Abengoa i s'ha referit al genocidi de natius americans amb l'expressió "matar quatre indis".