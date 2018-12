La ministra Calvo aprofita les protestes a Catalunya per aconseguir un pacte pels comptes de l'Estat

La vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, va convidar ahir els independentistes catalans a donar suport als pressupostos generals de l'Estat per al 2019 en què treballa l'Executiu de Pedro Sán-chez perquè «seran bons per a Catalunya» i contribuiran a donar resposta a les necessitats de bona part dels catalans, que aquest dimecres van sortir al carrer per protestar per anys de retallades en educació i sanitat.

«Als ciutadans sempre cal escoltar-los i als problemes donar-los resposta, i el Govern espanyol està en aquesta disposició. Per això estem fent uns Pressupostos Generals que seran bons per a Catalunya», va assenyalar la vicepresidenta abans de participar en un lliurament de premis en la lluita contra la violència de gènere a la seu de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP).

En declaracions als mitjans de comunicació i preguntada per les protestes a Catalunya de metges, professors, estudiants i bombers, Calvo va recordar al Govern de Torra (format per representants d'ERC i PDeCat) que la seva responsabilitat és la de «gestionar Catalunya perquè per això governen i els van triar». «Fa molt de temps que diem alguna cosa que crec que avui cobra molt sentit. Hem de ser lleials, però també treballar pels problemes de Catalunya. Nosaltres estem en aquesta disposició perquè és el que importa en la política i el que importa per a qualsevol govern», va dir.