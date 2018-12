Surt la primera foto dels independentistes presos a Lledoners, que es plantegen fer vaga de fam

El judici de l'1-O que asseurà a la bancada dels acusats els líders independentistes arribarà en pocs mesos. El procés viscut fins ara ha estat denunciat sistemàticament pels processats en considerar-lo injust i amb motivació política. Però malgrat això, el judici arribarà. I és per això que, segons publiquen diversos mitjans, els presos estan plantejant-se mesures de protesta que podrien passar per secundar una vaga de fam. Els mateixos diaris asseguren que alguns com Jordi Sánchez i Jordi Turull ja ho tenen decidit i han comunicat a la seva gent de fora de la presó la seva intenció. La resta, però, podrien planificar altres formes per protestar pel judici que els espera al Tribunal Suprem. Aquesta possibilitat salta just coincidint amb la sortida a la llum pública de la primera imatge dels presos de Lledoners, que Òmnium Cultural ha distribuït aquest divendres a la nit.

A la imatge, presa a un dels patis del centre penitenciari de Lledoners, es veu als exconsellers de la Generalitat Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull i Raül Romeva, a l'exvicepresident del Govern Oriol Junqueras, al president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i a l'expresident de l'ANC i diputat de JxCat, Jordi Sánchez. Apareixen somrients i amb aspecte relaxats, vestits amb la roba còmoda que solen portar dins la presó, i alguns d'ells s'abracen.

Òmnium assegura que la fotografia s'ha fet gràcies al SAM (Sistema d'Avaluació Motivacional), un mètode d'avaluació continuada en el dia a dia dels presos en funció de la integració i adaptació activa de cadascun. Permet monitoritzar l'evolució dels interns en el seu tractament, amb l'objectiu d'assignar-los unes tasques concretes, segons la seva evolució. La finalitat d'aquest programa és reforçar la participació dels interns en el seu programa de treball.

Amb aquesta imatge, tant l'entitat com els presos han volgut traslladar un missatge "d'unitat i serenor". "La repressió, en forma de reclusió penitenciària, no ha afeblit les seves conviccions i es preparen a consciència per fer front al judici a la democràcia. Cadascun dels presos s'adscriu a una família del catalanisme polític i és justament aquesta mirada plural que fa que el dia a dia a la presó sigui també un aprenentage en la lluita per la llibertat", afirmen des d'Òmnium.

A més, acompanyant la foto, Òmnium ha remarcat que la imatge reflecteix que els presos "tenen el compromís de respectar totes les opcions personals per reivindicar i denunciar la injustícia d'aquest procés judicial". "La fotografia és el reflex d'aquest posicionament. Els presos de Lledoners lamenten profundament que no hi puguin ser ni Carme Forcadell ni Dolors Bassa. Som conscients del greuge que es dóna amb la seva invisibilització, degut a la nostra situació penitenciària aliena a la nostra voluntat", han expressat des de l'entitat.