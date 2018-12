Torra no participarà en els actes dels 40 anys de la Constitució

El president de la Generalitat, Quim Torra, no assistirà als actes dels 40 anys de la Constitució perquè considera que fa anys que ha esdevingut una "presó per a la llibertat d'expressió i per a la capacitat de decisió dels ciutadans". Així ho ha manifestat en una carta enviada als presidents del Congrés, Ana Pastor, i del Senat, Pío García-Escudero, i a la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera. Torra també argumenta que "el poble de Catalunya ha dit clarament que vol superar el marc constitucional espanyol amb la creació d'una república independent catalana". "Com a president, soc i seré fidel a aquets mandat democràtic i pacífic", ha afegit.