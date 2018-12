Trump cancel·la la reunió amb Putin al G-20 per la crisi amb Ucraïna

El president dels Estats Units, Donald Trump, va confirmar ahir la cancel·lació de la reunió que tenia prevista mantenir demà amb el seu homòleg de Rússia, Vladímir Putin, «fins que es resolgui» l'escalada de tensions amb Ucraïna per la intercepció de tres vaixells en el mar d'Azov.

«Tenint en compte que els vaixells i els mariners no han tornat a Ucraïna des de Rússia, he decidit que el millor per a totes les parts és cancel·lar la meva trobada a Argentina amb el president Vladímir Putin», va anunciar Trump a Twitter, ja de camí cap a la cimera del G-20, on coincidiran els dos mandataris. No obstant, va dir que està disposat que se celebri aquesta reunió «significativa» amb Putin «quan es resolgui la situació», sense entrar en més detalls sobre això.

Trump va publicar el seu missatge tot just una hora després que, a peu de pista, expliqués davant els periodistes que «probablement» es veuria amb Putin a Buenos Aires, en espera del que concretessin els seus respectius equips. «Crec que és un moment molt bo per reunir-nos», havia declarat. En aquest sentit, la secretària de premsa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, va revelar que el mandatari va decidir cancel·lar la reunió durant el seu vol cap a Argentina, abans d'indicar que no tenia constància sobre una conversa entre els dos líders sobre la cancel·lació, tal com va recollir l'agència britànica de notícies Reuters. Trump va parlar amb el secretari d'Estat, Mike Pompeo, i el cap de Gabinet, John Kelly, a més de trucar a l'assessor de Seguretat Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, abans de prendre la decisió. Així mateix, va manifestar que els dos governs van intercanviar trucades telefòniques.

En resposta, la presidència de Rússia va afirmar que no tenia informació oficial sobre la cancel·lació de la trobada entre Putin i Trump, segons va informar l'agència russa de notícies Sputnik. «Ara per ara veiem només el 'tuit' i (la informació en) els mitjans, no vam rebre notificació oficial. Si és així, llavors el president (Putin) tindrà un parell d'hores extra per celebrar reunions fructíferes en els marges de la cimera», va sostenir el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov.

Prèviament, una font coneixedora del programa havia explicat a Sputnik que «hi haurà una comunicació cara a cara, per a la qual es reserven uns 20 minuts de moment». Entre els temes que havien d'estar sobre la taula figuraven Síria, Iran, Corea del Nord i altres assumptes de l'actualitat internacional.