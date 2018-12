El 23 % dels facultatius de la Fundació Althaia de Manresa fan vaga l'últim dia de la protesta

El seguiment de la vaga dels metges a la Fundació Althaia de Manresa va ser ahir del23 % del total de facultatius que havien de treballar. El 39 %, en canvi, va anar a la consulta, mentre que el 37 % va treballar per complir els serveis mínims decretats per la Generalitat. Tant la Fundació Al-thaia de Manresa com l'Hospital Sant Bernabé de Berga són centres sanitaris concertats. Els primers dies van fer vaga juntament amb els facultatius de l'Institut Català de la Salut. Dijous al vespre es va desconvocar al sector públic, però no pel que fa a la concertada.

A l'àrea de consultes de l'hospital, el seguiment de la vaga d'ahir divendres va provocar la cancel·lació del 60 % de les visites i les proves diagnòstiques que havien de fer el personal facultatiu. Tota l'activitat ambulatòria que s'ha anul·lat aquesta setmana ja ha estat reprogramada, segons fonts de la fundació. A més a més de l'atenció hospitalària, Althaia també gestiona dos centres de primària: el de Les Bases i el del Barri Antic.

Dilluns passat, primer dia de vaga, el seguiment de la jornada de protesta va ser del 40 %.