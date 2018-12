EUA, Canadà i Mèxic signen un renovat acord comercial

El president de Mèxic, Enrique Peña Nieto, i el seu homòleg nord-americà, Donald Trump, al costat del primer ministre del Canadà, Justin Trudeau, van oficialitzar ahir a Buenos Aires, on ahir començava la cimera del G-20, la signatura del renovat pacte comercial per a Amèrica del Nord que reemplaça al Tractat de Lliure Comerç d'Amèrica del Nord (TLCAN). El text va tirar endavant després d'una dura lluita tècnica i diplomàtica per garantir la supervivència d'una de les zones de lliure comerç més grans del món. «Això ha estat una batalla», va reconèixer Trump en paraules a la premsa abans de la signatura.

El nou acord Estats Units-Mèxic-Canadà (USMCA per la seva sigla en anglès) reemplaça el Tractat de Lliure Comerç d'Amèrica del Nord que va regir el comerç a la regió durant 24 anys. Els Congressos dels tres països encara han d'aprovar el pacte perquè entri en vigència.

Trudeau va dir que l'acord és un gran pas per a l'economia de Canadà, que elimina els riscos que comporta la incertesa, però va recordar a Trump que encara han de seguir treballant per remoure aranzels a l'acer i l'alumini. En el seu últim dia com a president, Peña Nieto va dir que amb l'acord dels tres països guanyen individualment i la regió nord-americana prosperarà. També, els tres líders van expressar el seu agraïment als negociadors que van estar en converses durant un any i mig: la ministra de Relacions Exteriors de Canadà, Chrystia Freeland, el representant comercial dels Estats Units, Robert Lighthizer, i el secretari d'Economia mexicà, Ildefons Guajardo.