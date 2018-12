La Guàrdia Civil confirma que el Govern no va subvencionar Òmnium per l'1-O

La Guàrdia Civil ha confirmat que el 98% dels ingressos d'Òmnium Cultural procedeixen d'aportacions privades i que «no existeix constància» de subvencions o pagaments de la Generalitat a l'entitat, segons un informe remès al jutge de Barcelona que investiga els preparatius de l'1-O. Així ho conclou la Guàrdia Civil en un informe, elaborat després d'analitzar els documents, suports informàtics i correus confiscats a la seu d'Òmnium el març, en una operació per buscar proves que la Generalitat va utilitzar l'entitat com a «societat interposada» per sufragar despeses de l'1-O. En el seu escrit de conclusions provisionals en la causa oberta per l'1-O en el Tribunal Suprem, la Fiscalia apunta que la Generalitat va destinar 38.431 euros per a la cartelleria del referèndum des de Presidència, «simulant que la comanda s'efectuava a través d'Òmnium Cultural». Dels arxius i correus intervinguts en l'escocoll a Òmnium es desprèn, segons la Guàrdia Civil, una «participació inequívoca» de l'entitat en mobilitzacions i campanyes a favor de la participació ciutadana en l'1-O, però «no existeix constància» de subvencions o pagaments del Govern a l'entitat.