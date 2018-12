Inici accidentat de la cimera del G-20

La cimera del G-20 de Buenos Aires va començar ahir de forma accidentada, amb un terratrèmol a la capital argentina i problemes a l'avió que va traslladar la cancellera alemanya, Angela Merkel. Així, un sisme de poca magnitud es va notar a la regió metropolitana de Buenos Aires, tot i que tant experts com autoritats van descartar danys materials. L'Institut Geològic dels Estats Units (USGS) va confirmar un sisme de magnitud 3,2 a l'escala de Richter i va situar el seu epicentre a deu quilòmetres de profunditat. Segons mitjans locals, les tremolors es van notar a Buenos Aires i zones limítrofes.

El director de l'Institut de Prevenció Sísmica de l'Argentina, Alejandro Giuliano, va explicar que són «coses normals», típiques d'una zona que no és «asísmica». En aquest sentit, va afirmar que havia estat un sisme «superficial».

Paral·lelament, l'avió en el qual la cancellera alemanya es dirigia a Buenos Aires per participar en la cimera del G-20 va haver de fer un aterratge d'emergència a Colònia a causa de problemes tècnics. El Konrad Adenauer, l'avió usat pel Govern alemany per a viatges oficials, es va enlairar de Berlín però a l'altura dels Països de Baixos va haver de fer mitja volta i va aterrar a Colònia. Tot sembla indicar que el retorn va ser provocat per una avaria dels sistemes electrònics.

Poc després d'aterrar, Merkel i la seva delegació van ser traslladats a un hotel de la ciutat de Bonn amb autobús. Aquest contratemps no va impedir que Merkel i el ministre d'Economia, Olaf Scholz, acudissin al fòrum internacional, però cap d'ells no va poder ser presents durant la celebració d'obertura de la cimera. La incidència complicarà el programa de Merkel durant el G-20, cimera en què esperava portar a terme difícils negociacions.

El príncep hereu de l'Aràbia Saudita, Mohammad bin Salman, va quedar marginat a la foto de família de líders mundials, en la qual va aparèixer en un extrem i amb diversos espais buits al seu voltant. Bin Salman, molt criticat en l'àmbit internacional després de l'assassinat el 2 d'octubre del periodista Jamal Khashoggi a l'interior del consolat saudita a la ciutat turca d'Istanbul, es va col·locar a l'extrem dret de la fotografia i en un segon esglaó, amb un visible espai a la seva dreta.

Així, el líder de facto del país àrab es va situar a prop de Luis Alberto Moreno, president del Banc Interamericà de Desenvolupament (BID), i del president de Rwanda, Paul Kagame. Després de la fotografia, va abandonar l'escenari sense donar la mà ni parlar amb la resta de líders.

Al centre de la fotografia apareix el president de l'Argentina, Mauricio Macri, qui aquest any exerceix d'amfitrió. Al costat d'ell van posar el president de la Xina, Xi Jinping, i el primer ministre del Japó, Shinzo Abe.

A la primera fila hi havia també els presidents dels Estats Units, Donald Trump; Rússia, Vladímir Putin; França, Emmanuel Macron; Sud-àfrica, Cyril Ramaphosa; Turquia, Recep Tayyip Erdogan; Mèxic, Enrique Peña Nieto; i el Brasil, Michel Temer; així com la primera ministra del Regne Unit, Theresa May; el d'Itàlia, Giuseppe Conte; i el de Singapur, Lee Hsien Loong.

Per la seva banda, el president del Govern, Pedro Sánchez, va ser col·locat a la segona fila, just darrere de Trump i al costat del primer ministre del Canadà, Justin Trudeau, i el de Països Baixos, Mark Rutte. Tot i haver quedat apartat a la fotografia oficial, Bin Salman va mantenir breus trobades amb diversos mandataris a la seva arribada a la cimera, i Vladímir Putin fins i tot el va saludar efusivament en seure un al costat de l'altre a la sala de reunions després de la instantània.



L'advertència de Macron

Prèviament, Macron li havia traslladat que els països europeus seguiran insistint en la necessitat que experts participin en les investigacions entorn de l'assassinat de Khashoggi, que va provocar que diversos dits apuntin el príncep hereu com a responsable del que va passar.

Els dos mandataris van mantenir una conversa d'uns cinc minuts en què Macron li va traslladar missatges «molt ferms» al voltant del cas, segons fonts oficials de l'Elisi. En un vídeo publicat pel diari local Saudita Gacet, es pot veure el príncep Bin Salman afirmar «no et preocupis» a Macron durant el seu intercanvi de paraules, després del qual el mandatari francès respon: «Estic preocupat per aquest assumpte».