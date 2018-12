L'Open Arms arriba fins al Nuestra Señora de Loreto

El vaixell de rescat Open Arms va arribar fins al pesquer Nuestra Madre de Loreto davant de la costa de Líbia, i va començar a ajudar la seva tripulació i a socórrer 12 immigrants rescatats que porta a bord. Així que va arribar a l'altura del petit pesquer, després d'una nit de difícil navegació a causa de la forta maror a la zona, el metge a bord de l'Open Arms va pujar al Nuestra Madre de Loreto per atendre els migrants malalts. Un d'ells serà traslladat a Malta en helicòpter perquè té una greu deshidratació. Segons la tripulació de l'Open Arms, el primer objectiu és millorar la salut dels immigrants a bord, la majoria d'ells malalts després de més d'una setmana al mar al mig de la tempesta, i donar suport moral al Nuestra Madre de Loreto, un petit pesquer que no està preparat per a aquest tipus de circumstàncies. Els migrants van sortir fa nou dies de les platges de la ciutat líbia de Khoms.