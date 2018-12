Els metges de la concertada volen les mateixes condicions que els de la pública

El 16% dels metges d'atenció primària i el 14% dels hospitals de la sanitat concertada, segons la Generalitat, van secundar ahir la convocatòria de vaga de Metges de Catalunya (MC) per reclamar les mateixes condicions laborals acordades ahir per als metges de l'atenció primària pública.

L'Institut Català de la Salut (ICS) i MC van arribar dijous a la nit a un acord que va posar fi a quatre dies de vaga i que suposa disminuir la ràtio de 1.800 a 1.300 pacients per facultatiu, remunerar les hores extres voluntàries, incorporar 250 nous metges i la inversió de 100 milions d'euros.

Els metges de la sanitat concertada van mantenir ahir la seva protesta i han advertit que si «no s'atenen les reclamacions de la concertada, pot haver-hi més mobilitzacions després de Nadal».

El secretari del sector de la sanitat primària del sindicat Metges de Catalunya, Patxi Avilès, va denunciar, durant un acte de protesta convocat per MC a Terrassa, que «no se'ns ha visualitzat en aquesta vaga, que s'ha intentat vendre com de primària de l'ICS, quan les nostres reivindicacions són les mateixes que les de l'ICS».

Després de l'acord signat entre l'ICS i el SM per a la sanitat pública, «ara hi ha una població atesa per la xarxa concertada que tindrà condicions diferents a la resta», va denunciar Avilès. «Ens sentim infravalorats», es va lamentar el representant del SM, que va afegir que les seves reclamacions són també «major qualitat assistencial, un nombre de consultes raonables, poder pensar cadascuna de les consultes, i una regulació de jornada per poder atendre amb dignitat». Els metges de la sanitat concertada continuen de vaga perquè «ningú» ha atès les seves reivindicacions, que són les mateixes que l'ICS, va precisar. Les reclamacions de la xarxa concertada arriben després que fa dues setmanes se signés un conveni entre les patronals de la xarxa concertada i que van subscriure CCOO, UGT i el sindicat d'infermeres SATSE, però que no va signar el SM. En el conjunt de la concertada, el col·lectiu de metges és un dels menys nombrosos en personal i la representativitat sindical també és menor. Fonts de Salut van recordar que l'últim conveni regulador de la sanitat concertada és del 2015, i que el nou «ha suposat moltes retribucions i inversions a la patronal». Les mateixes fonts van confirmar que durant les reunions en els dies de vaga «hi ha hagut contactes informals» entre el SM i alts càrrecs de l'administració «en què es va tractar la situació en la sanitat concertada».

També van confirmar que, al principi de la setmana que ve, hi ha prevista una reunió entre les patronals sanitàries i CatSalut per «analitzar la vaga i veure com s'implanta el conveni signat fa dues setmanes». En funció del resultat de la reunió, fonts del SM han comunicat que «podrien convocar noves protestes», i van afegir que han mantingut la vaga fins a l'últim moment perquè la patronal «s'havia negat a parlar» amb ells, escudant-se en el nou conveni signat fa unes quantes setmanes. El sindicat va lamentar que el nou conveni de la concertada no recull «cap demanda dels metges», com l'equiparació de la jornada dels facultatius, que actualment és de 1.688 hores anuals, amb la de la resta de professionals del sector, de 1.620 hores l'any.