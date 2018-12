La Moncloa vol incentivar jubilacions tardanes sense tocar l'edat legal

El Govern busca fórmules que flexibilitzin la sortida del mercat laboral i així aconseguir jubilacions més tardanes sense tocar, això sí, l'edat legal de jubilació. Apostaria d'aquesta manera per una «jubilació activa».

«Estem intentant buscar una forma més flexible perquè la gent es jubili cada vegada més tard. Mai defensaré que la gent es jubili cada vegada més aviat», va manifestar ahir al Congrés el secretari d'Estat de la Seguretat Social , Octavio Granado.

A la sortida d'unes jornades sobre el futur del sistema públic de pensions celebrades a la cambra baixa, Granado va subratllar que «allargar l'edat legal (de jubilació) és una equivocació», i va incidir, en declaracions davant els mitjans, en què encara queda per «processar» la major part de l'augment previst en la reforma realitzada pel Govern de José Luis Rodríguez Zapatero el 2011.

En aquestes jornades, organitzades per l'Associació d'exdiputats i exsenadors de les Corts Generals, Granado va assegurar que «seguir retardant la sortida del mercat de treball segueix sent el principal objectiu» per aconseguir pagar «unes pensions dignes». «Es pot aconseguir molt millor amb flexibilitat», va manifestar.

En aquest sentit, Octavio Granado va remarcar la importància d'aconseguir que persones de més de 50 anys en situació d'atur «puguin seguir treballant, perquè el mercat els exclou», i «canviar la mentalitat de l'empresa que prefereix tenir treballant gent sense formació ni experiència».