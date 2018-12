No de Torra als 40 anys de Constitució i a veure's amb Sánchez a Barcelona

Doble gest negatiu del president de la Generalitat de Catalu-nya, Quim Torra, cap a la política espanyola, que escenifica el punt de fredor de les relacions entre Barcelona i Madrid. Per una banda, ha enviat una carta a l'executiu i al legislatiu espanyols rebutjant la invitació als actes del 40 aniversari de la Constitució, ja que considera que la carta magna s'ha convertit en «una presó per a la llibertat d'expressió i la capacitat de decisió dels ciutadans». I, d'altra banda, ha descartat reunir-se amb Pedro Sánchez quan el 21 de desembre el Govern espanyol celebri consell de ministres a Barcelona, tot i que la Moncloa havia donat per feta aquesta trobada.

Torra ha enviat una missiva a la delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, i una altra als presidents del Congrés i del Senat, Ana Pastor i Pío García-Escudero, respectivament, per rebutjar les invitacions que li han fet arribar per assistir als actes institucionals del pròxim 6 de desembre.

El president català raona en les cartes, fetes públiques ahir, que la Constitució «no és motiu de celebració a Catalunya», ja que des de fa «uns anys» la Carta Magna, més que una «finestra a la democràcia», s'ha convertit, segons la seva opinió, en «una presó per a la llibertat d'expressió i la capacitat de decisió dels ciutadans».

Torra sosté que la Constitució «permet i conté un reconeixement al dret a l'autodeterminació», però l'Estat ha fet una «interpretació restrictiva, tancada, antiga i perpetua injustícies» de la Carta Magna.

Així, «la impossibilitat constitucional ha estat una excusa sistemàtica dels governs de qualsevol color, per no encarar un debat democràtic», ha afegit el president català.

En aquest sentit, ha denunciat que la Constitució «s'ha utilitzat com una arma llancívola i com una gàbia» davant les aspiracions dels sobiranistes a Catalunya.

Torra creu que el poble català vol «superar el marc constitucional espanyol amb la creació d'una república independent catalana» i, en aquest sentit, ha remarcat en la missiva que ell serà «fidel a aquest mandat democràtic i pacífic». Per això, rebutja participar en la celebració d'un text constitucional que, segons el seu parer, «va néixer d'una transició del franquisme», que avui dia encara «perviu» a Espanya, ha afegit.

Torra segueix així l'estela dels seus predecessors Artur Mas i Carles Puigdemont, que quan eren presidents van rebutjar participar en els actes anuals de commemoració de la Constitució que s'organitzen el 6 de desembre a Madrid.



Sense trobada amb Sánchez



D'altra banda, fonts del Govern català han informat que Quim Torra descarta reunir-se amb el cap del Govern, Pedro Sánchez, el pròxim dia 21 aprofitant la celebració a Barcelona del Consell de Ministres, i proposa que aquest acudeixi «expressament» a la capital catalana un altre dia, amb temps, per parlar «més enllà de la foto».

El pròxim dia 21 és previst celebrar un Consell de Ministres a Barcelona i, en aquest context, la intenció de l'Executiu central és que Pedro Sánchez es vegi amb Quim Torra a la capital catalana, com va fer amb Susana Díaz quan el govern es va reunir a Sevilla, segons va explicar ahir la vicepresidenta, Carmen Calvo.

Això no obstant, fonts del Govern consultades per Efe han asseverat que l'Executiu de Pedro Sánchez no ha comunicat formalment aquesta proposta, ni tampoc ha respost a l'oferta que va traslladar Quim Torra de celebrar el 21 de desembre una reunió dels dos governs.

Les mateixes fonts de la Generalitat han avançat que Torra no acceptarà una trobada amb Sánchez tal com es planteja des del Govern el pròxim 21 de desembre, perquè consideren que seria només «una fotografia» aprofitant el desplaçament a Barcelona amb motiu del Consell de Ministres.

En aquest sentit, les fonts destacaven que Sánchez és convidat a acudir al Palau de la Generalitat en qualsevol altra data si és que es desplaça «expressament» a Barcelona per reunir-se amb Torra.

Així, des del Govern, plantegen una trobada en la qual els dos presidents puguin parlar «llargament», tantes hores com calgui, dels assumptes que van quedar pendents en la cita anterior al Palau de la Moncloa.

En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Carmen Calvo va assegurar ahir que Pedro Sánchez mantenia la seva intenció de reunir-se el 21 de desembre a Barcelona amb Torra, i que seria amb un format «natural», com ho va fer amb Susana Díaz a Sevilla. Les resistències de Torra es van conèixer amb posterioritat.

Calvo va descartar que el dia 21 es pugui fer una «cimera» amb la Generalitat, com ja va dir la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, aquest dimarts. «No ho preveiem en absolut. Som el Govern d'Espanya i, per tant, som també el Govern dels catalans», va afirmar Calvo, que ha afegit que l'Executiu manté «constant contacte» amb la Generalitat, igual que amb la resta de territoris.

Calvo va explicar que Sánchez pensava mantenir una trobada amb Torra «abans o després» del Consell a Barcelona, com ho va fer amb la presidenta d'Andalusia, Susana Díaz, a Sevilla, el 26 d'octubre. El trasllat de la reunió del Consell de Ministres fora de Madrid «forma part de la concepció constitucional» del país, ha especificat la vicepresidenta, i entra dins la «normalitat absoluta», a diferència d'una trobada amb un Govern autonòmic per al qual no hi ha ni format establert.