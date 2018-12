Sànchez i Turull comencen una vaga de fam indefinida a Lledoners

Jordi Sànchez i Jordi Turull han comunicat aquest dissabte a la direcció de la presó de Lledoners l'inici d'una vaga de fam indefinida. Fonts dels serveis penitenciaris han explicat els protocols al voltant d'aquest tipus de protestes. També han aprofitat per apuntar que la imatge dels presos que ha distribuït Òmnium Cultural va ser captada per la càmera del taller de fotografia de Lledoners, però la seva difusió no estava autoritzada pels serveis penitenciaris. Només poden tenir una fotografia com aquesta els interns amb un alt nivell de participació en les activitats, afegeixen les mateixes fonts.

Els interns que volen fer vaga de fam ho han de comunicar individualment a la direcció de la presó a través d'una instància, on ha de constar si serà vaga de fam i de set o només de fam. Els metges del centre penitenciari controlen l'estat de salut dels interns amb un seguiment de la pressió, el pes i analítiques de sang, entre d'altres.

Inicialment, els controls són cada dos dies, però n'adapten la periodicitat en funció de l'evolució dels vaguistes. Si l'estat de salut dels interns requereix un ingrés hospitalari, els serveis penitenciaris els traslladen a la Unitat Hospitalària Penitenciària de Terrassa. Com a mesura extrema, un jutge pot autoritzar l'alimentació forçosa per indicació facultativa, a través de l'administració de sèrum.

Els presos que fan vaga de fam mantenen el règim de vida establert pel centre penitenciari, amb els mateixos horaris i activitats. Estan obligats a anar al menjador, com la resta d'interns.