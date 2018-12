Torra dona suport a la vaga perquè «s'està aplicant el dret penal com a venjança»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha emès un comunicat per donar suport a la vaga de fam iniciada per Jordi Turull i Jordi Sànchez aquest dissabte. Torra ha reconegut que és una mesura "contundent i dràstica", però ha argumentat que "s'està aplicant el dret penal com a venjança, establint una legalitat ad hoc per atacar la dissidència política". "Ens trobem davant de la vulneració completa dels drets de ciutadania, dels drets civils i polítics i del respecte pel marc legal de què s'ha dotat el mateix estat espanyol", ha afegit. El president ha compartit la denúncia dels presos sobre la "mala praxis" del Tribunal Constitucional, que impedeix que els presos puguin recórrer als tribunals europeus.

Segons Torra, el TC "continua dilatant el procés de recurs dels presos polítics contra la seva presó preventiva" perquè sap que és un pas previ a un recurs superior als tribunals europeus. Això implica, ha dit, "una negació clara de les garanties de defensa".

"El poder judicial espanyol està cometent una de les pitjors barbaritats que s'han vist a Europa els últims anys", ha resumit el president de la Generalitat, que ha constatat que "la imatge i el prestigi de la justícia espanyola han tocat fons entre la comunitat internacional", tal i com han denunciat les organitzacions de defensa dels drets humans "més prestigioses internacionalment", ha dit.

En aquest sentit, ha apuntat que el poder judicial ja havia mostrat fins el 2017 "molts senyals de degradació per la politització dels estaments judicials i per algunes arbitrarietats processals i judicials comeses", amb els corresponents pronunciaments al respecte dels alts tribunals de justícia europeus. Ha posat d'exemple "la manca d'imparcialitat ideològica de la justícia espanyola i el sistema d'elecció de la cúpula del poder judicial", que han estat motiu de preocupació, ha continuat, del Consell d'Europa i de molts països europeus. Aquí també ha situat les negatives de tribunals europeus a acceptar els delictes de rebel·lió i sedició per a les peticions d'extradició de les persones a l'exili.

Torra mostra la seva solidaritat i el seu suport a la denúncia que fan tots els presos, i també als que han començat la vaga de fam, tancats a Lledoners "sense judici i sense garanties de defensa justa des de fa entre vuit i tretze mesos".