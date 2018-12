L'ANC crida a envoltar Lledoners amb espelmes, llanternes i la llum dels mòbils aquesta tarda

L'ANC ha convocat a envoltar la presó de Lledoners de Sant Joan de Vilatorrada aquesta tarda de diumenge, a partir de les 6, amb espelmes, llanternes i la llum dels mòbils. Ho ha anunciat Jordi Pesarrodona, regidor de Sant Joan, que ha fet de mestre de cerimònia dels actes que s'hi han celebrat aquest migdia de diumenge, que han aplegat unes 2.000 persones, amb dades no oficials.

Anit, van dormir al descampat del costat de la presó una trentena de persones. Avui hi quedaven tres tendes de campanya. Segons han explicat dues de les persones que hi van ser a Regió7, moltes han passat la nit despertes i han dormit a estones al cotxe. Amb el "bona nit" d'avui del Joan Bonanit donaran per tancada aquesta convocatòria de 24 hores. Per altra banda, l'arrossada que havien de fer els músics per la llibertat d'Artés a l'esplanada aquest migdia es mantindrà, però es farà a Artés. En altres localitats on hi havia previstos dinars s'han supès per solidaritat amb Jordi Sànchez i Jordi Turull, que ahir dissabte van anunciar que començaven una vaga de fam.

(Fotografia de: Oscar Bayona)

El camí cap a la presó s'ha convertit en una autèntica processó de cotxes, a banda de la gent que hi ha anat a peu, amb bicicleta i amb moto. Fonts de l'ANC han explicat que hi havia uns 500 cotxes. També hi ha anat un autocar.

Com cada diumenge hi han actuat els Músics per a la Llibertat, que han interpretat El Cant dels Ocells, L'Estaca, Els Indignats i Els Segadors. També hi ha actuat la coral de Sabadell Les Violes. Abans. s'ha anunciat l'acció d'aquesta tarda i d'altres iniciatives de suport als presos i preses i, especialment, a Turull i Sànchez. És el cas de la iniciativa del Joan Bonanit, la Taca d'Oli de Reus, que ja s'ha estès a més de 22 municipis més i d'un dejuni que començarà el 9 de desembre i acabarà el 26 de desembre inclòs, a Montserrat.

(Fotografia de: Oscar Bayona)

En una carpa que hi ha a l'entrada a l'esplanada qui ho ha volgut s'ha pogut adherir al Consell de la República i a Vagadefam.cat, que ja té més de 13.000 inscrits, ha informat Pesarrodona. També s'ha felicitat Anna Rosselló, una escriptora que avui fa 95 anys i que està donant suport als presos i preses.



Un missatge dels presos

Pesarrodona ha explicat que ahir va estar amb els presos i que els va veure ferms i li van demanar que digués que ningú no deixi de celebrar el Nadal per culpa seva, alhora que li van insistir que transmetés a tothom els seu agraïment pel suport que estan rebent.

Reacció el mateix dissabte



Les mostres de suport a Jordi Sànchez i Jordi Turull no es van fer esperar quan van anunciar que iniciaven una vaga de fam, i al vespre va començar, a les immediacions del centre penitenciari de Lledoners, una concentració de suport de 24 hores. Al vespre s'hi van congregar mig miler de persones i una cinquantena tenien la intenció, ahir a la nit, de quedar-s'hi a dormir.

Entre les 7 i les 9 del vespre va ser quan, al camp que hi ha al costat de la presó i que acull els actes de protesta en suport als polítics independentistes empresonats, es van congregar més persones. Procedien principalment del Bages, però també n'hi havia molts que procedents d'altres comarques. Va ser un acte en què els concentrats es volien fer sentir més que mai i van picar cassoles, van fer sonar els clàxons dels cotxes i molts, simplement, cridaven.

A les 9 del vespre hi havia tres tendes de campanya a les immediacions del centre penitenciari i hi havia diverses furgonetes i dues rulots. Després, bona part dels concentrats van marxar i els que s'hi havien quedat, sopaven. Tots els que a la nit estaven aguantant les temperatures baixes que ahir es van registrat en aquest punt del Bages asseguraven que participen habitualment a les protestes que hi tenen lloc des de l'estiu.

La protesta durarà fins aquest vespre. Avui a les 12 del migdia hi ha convocat l'acte setmanal de Música per la Llibertat i se suspèn l'arrossada que havien convocat. Es preveu una altra participació en les protestes.