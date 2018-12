cues a la jonquera de deu quilòmetres

? Les protestes dels «armiles grogues» per bloquejar les carreteres van comportar que hi hagués retencions de fins a deu quilòmetres a la frontera. Els manifestants es van concentrar a l'autopista A9 en diferents punts, entre els quals el Voló. A la tarda els turismes es van desviar per l'N-II per descongestionar l'autopista, però també va acabar col·lapsada amb retencions de més de dos quilòmetres.