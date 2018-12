Els Bombers acusen les ADF de muntar «un cos paral·lel» i demanen que la Generalitat en «deixi clares» les funcions

Els sindicats de Bombers de la Generalitat acusen les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) d'intrusisme laboral. Asseguren que "cada vegada més " se'ls troben en serveis pels quals no en tenen "cap competència", i alerten dels riscos que suposa, ja que "no tenen ni la formació ni passen les revisions" que sí han de passar els Bombers. El delegat del Comissions Obreres (CCOO) dels Bombers, Leandre Gallardet, denuncia que les ADF estan "muntant un cos paral·lel" i demana a la Generalitat que "actuï" i "deixi clares" les funcions que poden desenvolupar. Gallardet també critica que el Govern dediqui recursos formant Mossos d'Esquadra de muntanya quan la competència de rescats és del Grup de Recolzament en Actuacions Especials (GRAE).

Malestar entre els Bombers de la Generalitat. A les demandes de falta d'equipament i personal s'hi suma ara la denúncia que des del cos fan en relació a les Agrupacions de Defensa Forestal. Els Bombers asseguren que hi ha un "intrusisme laboral evident" per part de les ADF, ja que actuen en serveis en els que en són competents. El delegat sindical de CCOO dels Bombers, Leandre Gallardet, explica que últimament els han trobat en inundacions o focs d'habitatge.

Gallardet recorda que les ADF tenen una finalitat protectora de masses forestals i que els que hi participen són per persones que en cap cas han rebut la mateixa formació que els Bombers. "Nosaltres passem controls mèdics periòdics i fem cursos constantment", recorda Gallardet.

Des del sindicat alerten de la perillositat que suposa, i lamenten que "en molts casos" les ADF tenen millor material que els propis Bombers. Això es deu a que reben els diners d'administracions diferents a la Generalitat, com poden ser ajuntaments o diputacions. A més, Gallardet denuncia que "neixen ADF com bolets" i diu que han "perdut el sentit pel que es van crear". Un exemple d'això, diu el delegat, es produeix en ADF que es creen en poblacions com Sabadell on la massa forestal "no arriba a una hectàrea". "En realitat són xiringuitos de quatre amics", assenyala.

"A Bombers vam deixar de fer el servei d'ambulàncies perquè la competència va passar a ser del Departament de Salut i de l'empresa SEM. Només demanem que es respecti de la mateixa manera", assenyala Gallardet.

Per tot plegat des dels Bombers demanen que el Departament d'Agricultura – de qui depenen les ADF – "no doni més màniga ampla" i delimiti quines són les funcions. A més, també lamenten la "falta alarmant de material" i asseguren que en molts casos les ADF "van molt millor equipades" que no pas ells.

"No pot ser que nosaltres tinguem problemes per tenir mànigues d'aigua o que anem amb vehicles tan vells i en canvi ells disposin de bombes per treure aigua en cas d'inundació noves o màquines per tirar sal si gela", ressalta Gallardet.



Malestar pels recursos dels Mossos de muntanya

Un altre de les queixes dels Bombers fa referència al malestar per les competències dels rescats de muntanya. Gallardet recorda que són exclusives del Grup de Recolzament d'Actuacions Especials (GRAE), però lamenta que la Generalitat "destini tants recursos" a formar Mossos per "fer la nostra feina".

El delegat sindical assegura que en cas que es trobin indicis de criminalitat o la persona estigui morta, ells avisen i ajuden a Mossos i autoritats judicials a arribar al lloc. Gallardet, a més, recorda que "només el 5% dels rescats" van associats a indicis de criminalitat. "És un malbaratament de recursos evident formar dos cossos per fer el mateix", conclou.