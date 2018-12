El Govern espanyol diu que els independentistes tindran un «judici just»

El Govern espanyol va assegurar ahir que els dirigents independentistes tindran un «judici just», igual que tots els ciutadans «sotmesos a la llei i protegits per les lleis». «El poder judicial és independent i es farà justícia», van apuntar fonts de Moncloa en conèixer la decisió de Jordi Turull i Jordi Sànchez d'iniciar una vaga de fam des de la presó de Lledoners per denunciar que el Tribunal Constitucional no resol els seus recursos d'empara. En aquest sentit, l'Executiu de Pedro Sánchez va subratllar que els processats «tenen la protecció i les garanties que els ofereix l'estat de dret», i va afegir que la justícia «és l'única que pot dictar sentències».