París viu un dia de violència extrema per les protestes dels «armilles grogues»

Almenys 80 persones van resultar ferides i 224 detingudes a París ahir durant els violents enfrontaments que van sacsejar la capital francesa, en el dia més conflictiu des de l'inici de les protestes del col·lectiu dels «armilles grogues», en el qual «grups d'esvalotadors» infiltrats entre els manifestants legítims, segons el ministeri de l'Interior francès, van cremar vehicles i negocis, i forçat enfrontaments contra la policia. S'han mobilitzant uns cinc mil policies.

Entre els ferits hi ha 16 policies, segons la Policia de París i el primer ministre francès, Edouard Philippe. «Estem compromesos amb el diàleg, però també amb el respecte a la llei. Estic francament sorprès per aquests atacs als símbols de França», va declarar.

Al matí 5.500 persones van començar a envoltar el control de seguretat que es va establir al voltant dels Camps Elisis de París, en el prolegomen de diverses marxes que van congregar, per tercer cap de setmana consecutiu, més de 30.000 persones en diversos punts de França per protestar per la pujada dels carburants imposada pel Govern francès com a part del seu pla futur d'eficiència energètica.

Els enfrontaments van començar quan van saltar els controls i es van congregar a la plaça Charles de Gaulle, que envolta l'Arc del Triomf, per cantar l'himne francès, La Marsellesa, i exigir la dimissió del president del Govern, Emmanuel Macron.

El ministeri de l'Interior va acusar els manifestants barrejats amb els «armilles grogues» d'incendiar part dels magatzems Grands Boulevards, una sucursal bancària de LCL i diversos negocis, entre els quals una agència immobiliària.

L'aeroport de Nantes va haver de tancar breument les portes després que els manifestants arribessin a la pista i que es produïssin enfrontaments amb la policia al centre de la ciutat.

A Tarba, al sud-oest de França, i Le Puy-en-Velay, les manifestacions van arribar a assetjar comissaries de policia. També hi va haver violents enfrontaments a Charleville Mézières.

La violència d'ahir va portar alguns representants del moviment de protesta a condemnar el comportament dels assistents a les manifestacions.

«Quin missatge volem transmetre els armilles grogues avui? Que calem foc a França o trobem solucions? Aquesta violència és absurda», va declarar a la televisió BFM Jacline Mouraud, una destacada activista dins el moviment de protesta.

El partit de dreta francès Els Republicans va plantejar la celebració d'un referèndum sobre l'impost als carburants contra el qual protesta el moviment dels «armilles grogues». El portaveu d'Els Republicans, Gilles Platret, va denunciar que «hi ha altres formes de promoure l'ecologia que no pas asfixiar financerament els francesos. Per això demanem que el president de la República convoqui un referèndum al poble francès per votar el pla de transició ecològica per demanar la seva opinió sobirana sobre el tema», va argumentar.