El príncep hereu saudita va enviar missatges als assassins de Khashoggi

El príncep hereu saudita, Mohamed Bin Salman, va enviar 11 missatges al responsable de l'equip que va torturar i assassinar el periodista saudita Jamal Khashoggi el 2 d'octubre al consolat saudita a Istanbul, segons un informe secret de la CIA al qual ha tingut accés el diari The Wall Street Journal. Els missatges van ser enviats més o menys a l'hora en què va ser assassinat el periodista de The Washington Post, però també hi ha altres missatges anteriors, com un que data d'agost del 2017 en el qual el príncep afirma que «podríem atreure Khashoggi fora de l'Aràbia Saudita». Aquests missatges encaixarien amb «una intenció premeditada de preparar el segrest i assassinat de Khashoggi», segons el diari.

L'informe indica, a més, que la CIA té la certesa que va ser Bin Salman qui «va assenyalar personalment» Khashoggi i que el príncep «probablement va ordenar la seva mort».