Torra afirma que «s'està aplicant el dret penal com a venjança» als presos

El president de la Generalitat, Quim Torra, va emetre ahir un comunicat per donar suport a la vaga de fam iniciada per Jordi Turull i Jordi Sànchez. Torra va reconèixer que és una mesura «contundent i dràstica», però va argumentar que s'«està aplicant el dret penal com a venjança, establint una legalitat ad hoc per atacar la dissidència política». «Ens trobem davant de la vulneració completa dels drets de ciutadania, dels drets civils i polítics i del respecte pel marc legal de què s'ha dotat el mateix Estat espanyol», va afegir. El president va compartir la denúncia dels presos sobre la «mala praxis» del Tribunal Constitucional, que impedeix que els presos puguin recórrer als tribunals europeus.

Segons Torra, el Tribunal Constitucional «continua dilatant el procés de recurs dels presos polítics contra la seva presó preventiva» perquè sap que és un pas previ a un recurs superior als tribunals europeus.