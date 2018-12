Les ADF critiquen que CCOO dels Bombers les acusi de muntar «un cos paral·lel» i reclamen respecte

Les ADF critiquen que Comissions Obreres dels Bombers les acusi de muntar "un cos paral·lel" i reclamen que es respecti la tasca que fan. En un comunicat el secretariat de federacions del cos lamenta els "atacs" rebuts i creuen que són una prova del "desconeixement" de la seva figura. A l'escrit, recorden que són les primeres interessades en què els Bombers tingui els recursos necessaris i remarquen que van néixer el mateix any que el cos per treballar en la prevenció, vigilància i suport en l'extinció d'incendis forestals. En aquest sentit, diuen que moltes vegades no poden aportar la seva experiència i el coneixement per "raons corporatives". El sindicat CCOO els ha acusat d'intrusisme i demana a la Generalitat que deixi clares quines funcions poden desenvolupar.

Les ADF han respost a les acusacions que CCOO dels Bombers han fet en declaracions a l'ACN. El cos considera que les declaracions del sindicat són "desafortunades" i que proven "el desconeixement" que una part del col·lectiu de Bombers té sobre la tasca que desenvolupen. Demanen que se'ls respecti i valori per una feina que fa més de 30 anys que desenvolupen.

En un comunicat, asseguren que són les primeres interessades en que els Bombers tinguin els mitjans necessaris per fer la seva feina i recorden que la majoria van néixer el mateix any que el cos per treballar en la prevenció, vigilància i suport en l'extinció d'incendis forestals. "Durant els últims anys, només se n'han constituït vuit de noves", destaquen.

"Actualment, les ADF representen el 71% dels municipis catalans i el 90% de la superfície forestal de Catalunya. Els nostres recursos són propis del nostre territori i els posem a disposició dels Bombers sempre que ho requereixen", insisteixen. En aquest sentit, recorden que el seu finançament i recursos "són pocs" i que des del 2010 no reben subvencions per comprar nou material. "Tiren endavant gràcies a l'esforç dels seus voluntaris en la recerca de recursos i fonts de finançament", remarquen.

La seva tasca principal, afegeixen, és "conscienciar" a la població del risc que suposen els incendis, procurar evitar situacions de risc i fer actuacions previstes als plans de prevenció. "Tenim molt clar que el nostre paper durant l'extinció és de suport", insisteixen en relació a les declaracions dels sindicat, que els acusa de muntar "un cos paral·lel".

Malgrat això, diuen, en moltes ocasions no poden aportar la seva "experiència i coneixement" per "raons corporatives". "Entre els voluntaris hi ha autèntics professionals del sector agrícola i forestal que treballen diàriament amb maquinària i eines que, en situacions d'incendis, poden ser de gran ajuda", afegeixen.

Amb tot, diuen que no poden permetre que per "interessos sindicals" es carregui contra altres col·lectius amb arguments "basats en el desconeixement".

El delegat sindicat de CCOO dels Bombers, Leandre Gallardet, va denunciar en declaracions a l'ACN aquest cap de setmana que les ADF estan creant un cos paral·lel i demana a la Generalitat que "actuï" i "deixi clares" quines funcions poden desenvolupar. En aquest sentit, assegura que actuen en serveis pels quals no són competents i que, últimament, els han trobat en inundacions o focs d'habitatges.

Des del sindicat alerten de la perillositat que suposa, i lamenten que "en molts casos" les ADF tenen millor material que els mateixos Bombers. Això es deu al fet que reben els diners d'administracions diferents a la Generalitat, com poden ser ajuntaments o diputacions. A més, Gallardet denuncia que "neixen ADF com bolets" i diu que han "perdut el sentit pel qual es van crear".