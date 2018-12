Un conductor mor en una protesta al sud de França

Un conductor va perdre la vida a Arles, al sud de França, després d'una col·lisió durant un tall de carretera per les protestes dels coneguts com a Armilles Grogues i es va convertir així en la tercera víctima mortal a conseqüència de les protestes.

L'incident va tenir lloc cap a les 2 de la matinada en una carretera propera a Arles, al departament de Boques del Roine, quan un vehicle va xocar contra la part posterior d'un camió i immediatament va ser colpejat per darrere per un altre cotxe.

A la jornada de mobilitzacions de dissabte, la més violenta fins a ara, van resultar ferides 190 persones, 133 a París i 57 a Tolosa, i es van comptabilitzar 412 detinguts, dels quals 378 continuaven a l'hora de tancar l'edició a dependències policials. Entre els 57 ferits a Tolosa, 48 van ser policies, dels quals cinc van haver de ser hospitalitzats. A París hi va haver 17 policies ferits.

El Govern francès s'està plantejant la declaració de l'estat d'emergència si persisteixen els disturbis a París i va instar els manifestants pacífics a asseure's a la taula de negociacions, va assegurar el portaveu del Govern, Benjamin Griveaux. «Hem de pensar en les mesures que es poden prendre perquè aquests incidents no tornin a succeir», va dir Griveaux.



Diàleg amb els manifestants

El president francès, Emmanuel Macron, que va tornar ahir de la cimera del G-20 de l'Argentina, es va reunir a París amb el primer ministre, Édouard Phillipe, i el ministre d'Interior, Christophe Castaner, per discutir els disturbis i la manera d'iniciar un diàleg amb un moviment de protesta que, fins al moment, no té una estructura o lideratge real.

Macron va assenyalar que les protestes «no tenen res a veure amb l'expressió pacífica d'una ira legítima», i va afegir que «cap causa justifica» els atacs contra la policia o les botigues, i els edificis en flames.

«No pot ser que cada cap de setmana es converteixi en una reunió o ritual per a la violència», va explicar Griveaux, que va assegurar que la declaració de l'estat d'emergència és una opció real per impedir nous actes violents com els de dissabte.

Castaner va explicar dissabte que les autoritats havien implementat totes les mesures de seguretat per prevenir la violència, però que s'havien enfrontat a grups molt violents.