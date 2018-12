Denuncien la mort d'una dona després d'una espera de set hores a urgències

Una dona de Palafrugell (Baix Empordà) ha denunciat que la seva mare va morir a l'hospital de Palamós després d'esperar-se a urgències durant set hores. El cas va passar el 15 de novembre a la tarda, tot i que no ha transcendit fins ara. Segons ha avançat Ràdio Capital, la pacient tenia 84 anys i va ingressar al centre perquè patia còlics i vòmits. La família critica que no se li va donar l'atenció que calia i ja s'ha posat en contacte amb un advocat per denunciar els fets. Des de l'hospital de Palamós admeten que "el temps d'espera va ser superior al normal" i que, durant les hores que l'anciana va estar al box d'urgències, hauria calgut fer-li "una reavaluació mèdica" per avaluar-ne l'estat. En un comunicat, l'hospital assegura que estan revisant "el circuit intern" per evitar "que no es tornin a produir situacions com aquesta".

La mort de la pacient, una anciana de 84 anys, va tenir lloc el 15 de novembre. Segons explica la seva filla a les xarxes socials, la dona va ingressar a l'hospital de Palamós poc després de dos quarts de dues de la tarda.

En declaracions a Ràdio Capital, la filla ha explicat que la seva mare s'estava en una residència de Palafrugell, i que se la va traslladar a l'hospital perquè patia còlics i vòmits i necessitava rebre atenció mèdica. L'anciana va morir aquell vespre, "després d'esperar durant set hores que passés algú del personal sanitari", lamenta la seva filla, en una entrada al facebook.

La família, que ha donat a conèixer el cas, assegura que ja s'ha posat en contacte amb un advocat per denunciar el centre hospitalari. De moment, la filla ha declinat fer més declaracions.

L'hospital de Palamós ha emès un comunicat on admet que caldria haver reavaluat l'estat mèdic de la pacient durant les hores que va estar-se al box. El centre informa que l'anciana va ser atesa pel personal d'urgències a les 15:25 de la tarda i que, inicialment, se la va classificar "correctament" amb nivell 3 (necessitat de múltiples exploracions i estabilitat fisiològica).

Temps "superior al normal"



"Aquell dia, i en aquella franja horària, el servei estava en una situació de màxima afluència de pacients, i n'hi havia més amb el mateix nivell d'urgència", recull el comunicat. "Això va comportar que el temps d'espera fos superior al normal", afegeix l'escrit.

Des de l'hospital admeten que, després de revisar el procés mèdic, "hauria estat convenient fer una reavaluació" de la pacient "durant les hores que va estar-se al box". Per això, el centre assegura que està "revisant el circuit intern que es va seguir perquè no es tornin a produir situacions com aquesta".