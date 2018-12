Díaz fa una crida a aturar la ultradreta

La secretària general del PSOE-A i presidenta de la Junta, Susana Díaz, va anunciar que com a candidata del partit més votat té la responsabilitat de fer una crida al diàleg, a partir d'avui, als partits constitucionalistes per «intentar evitar que l'extrema dreta sigui qui decideixi el Govern d'Andalusia». Díaz va assenyalar que, tot i que el seu partit havia estat el guanyador de les eleccions, era una «nit trista» per als socialistes andalusos i «estic convençuda que també del conjunt d'organització».

Segons la presidenta de la Junta, les eleccions han mostrat que hi ha un «retrocés real de l'esquer-ra», però «el més greu és que ha entrat en el nou cicle polític i electoral a Espanya l'extrema dreta, que per primera vegada aconsegueix representació en una cambra». «Faig una crida a les forces constitucionalistes perquè aturem l'extrema dreta a Andalusia», va manifestar.

El president del PP-A, Juanma Moreno, va assegurar que «el canvi ha guanyat les eleccions» a Andalusia en sumar majoria absoluta el bloc PP, Ciutadans i Vox, i va anunciar que es presentarà a la investidura com a president de la Junta. Moreno va afegir que «Andalusia vol canvi i hi haurà canvi» i que es posarà a treballar «de manera immediata» per parlar amb tots els grups amb representació parlamentària «amb un objectiu: assolir una majoria alternativa». El president del PP, Pablo Casado, va anunciar negociacions perquè el PP governi a Andalusia després d'uns comicis en què ha vist «ratificat» el seu projecte davant del «fracàs històric» que, segons el seu parer, ha tingut el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez.

El president de Ciutadans, Albert Rivera, va anunciar que el seu partit presentarà una candidatura per presidir el Govern de la Junta, ja que, com va afirmar el candidat, Juan Marín, «ha de liderar el canvi qui creix». Marín va explicar que es tracta d'«un dia històric» que permetrà «abandonar 40 anys de govern del PSOE». «Avui vull donar les gràcies a tots els andalusos que creien que aquest canvi era possible», va assenyalar, tot afirmant que amb aquests resultats electorals s'ha donat «una gran oportunitat a la nostra terra i als nostres fills».

El líder de Vox, Santiago Abascal, va assegurar que els 12 escons que la seva formació va obtenir són un «avís a navegants» que «marquen un camí per a tots els espanyols» de cara a les eleccions generals. Davant la seva militància a Sevilla, va prometre que «anirem fins al final» en la defensa de les idees que han portat el partit fins a les institucions.

Per la seva banda, la candidata d'Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, va afirmar que el que li preocupa no és el nombre de diputats que ha aconseguit la confluència, sinó el que passarà a Andalusia «a partir d'ara» atès que PP, Cs i Vox poden formar govern, i per això va afirmar que «ens toca recuperar el seny que es va obrir amb el 15-M».