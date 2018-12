Eleccions a Andalusia: Cs emplaça Susana Díaz a donar suport a un govern taronja per aïllar Vox

El líder de Cs a Andalusa, Juan Marín, ha emplaçat aquest dilluns la presidenta andalusa, Susana Díaz, a donar suport a un nou govern liderat per la seva formació per evitar l'entrada de Vox a l'executiu andalús. En declaracions a Antena 3, Marín ha afirmat que després de l'ascens del seu partit –que ha passat de 9 a 21 diputats- Cs està "legitimat" per liderar el nou govern andalús. "L'única força política del canvi que ha crescut és Cs", ha dit abans de demanar a Susana Díaz que sigui "humil" i plantejar-se que "hauria de plantejar poder donar suport a un govern de Cs". Segons Marín, ha estat Susana Díaz qui ha introduit Vox a la campanya andalusa, i per tant hauria de ser ella ara qui eviti que arribin a San Telmo.

El mateix missatge de Marín l'ha llançat poc després el secretari general de Cs, José Manuel Villegas, qui ha demanat aquest dilluns a PP i Cs que "siguin responsables" i lliurin les claus de la presidència andalusa a la seva formació. Segons Villegas, els vells partits "no poden liderar el canvi a Andalusia". "Sabem que no serà fàcil i no es resoldrà en pocs dies, però ho farem: Andalusia tindrà un nou govern amb polítiques diferents perquè els andalusos han demanat canvi" i per tant "demanarem al PP i al PSOE que no bloquegin les possibilitats d'un govern net, nou i renovat a Andalusia", ha sentenciat en roda de premsa. Villegas també ha demanat a Sánchez que no bloquegi aquest canvi a tot l'Estat i "convoqui eleccions" generals.

El PP qüestiona que Cs vulgui presentar candidatura



Cs necessita el vot del PP per arribar a la presidència i ho té difícil. La portaveu del grup popular al Congrés, Dolors Montserrat, ha qüestionat aquest dilluns que Ciutadans vulgui ara aspirar a presidir la Junta d'Andalusia havent-se convertit en la tercera força més votada en les eleccions d'aquest diumenge i que el rebutgés a Catalunya malgrat haver guanyat les eleccions el desembre passat en aquesta comunitat.

"Em sorprèn molt que a Catalunya, on va guanyar històricament al nacionalisme després de 30 anys, Cs no va presentar candidatura perquè fos elegida presidenta Inés Acostades i ara, sent la tercera força, sí que es vulgui presentar", ha comentat Montserrat als passadissos de la cambra baixa, on ha acudit per saludar els ciutadans que està visitant al Congrés amb motiu de les Jornades de Portes Obertes.