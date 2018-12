Eleccions a Andalusia: el PSOE no renuncia a governar i obre la porta a la renúncia de Díaz

La direcció federal del PSOE no es resigna a perdre el Govern a Andalusia i intentarà aconseguir un pacte "comú de progrés" amb altres forces que impedeixi que els vots de la ultradreta de Vox determinin la formació d'un nou Executiu andalús.

Des de la seu del partit a Ferraz, el secretari d'Organització, José Luis Ábalos, s'ha adreçat especialment a Ciutadans, qui ha reptat a tornar a permetre un Govern socialista o a embarcar-se en una nova "aventura" amb l'extrema dreta.

El que els socialistes rebutgen és atorgar la Presidència de la Junta a Ciutadans, que han estat la tercera força. El PSOE no veuria "molt assenyat" sortir al "rescat" de Ciutadans simplement "per evitar-li un coqueteig amb la ultradreta", ha argumentat Ábalos en una roda de premsa.

En canvi, des de la direcció federal sí que obren la porta a la renúncia de Susana Díaz. Diverses vegades Ábalos ha parlat de la necessària "regeneració" del partit a Andalusia i ha admès que una eventual dimissió de la presidenta i líder del PSOE-A "forma part de la seva responsabilitat".

"El nostre paper està sempre subordinat a l'èxit del nostre projecte polític i sempre estem a la disposició de l'organització que, amb generositat, sempre ens ha atorgat la confiança. Crec que els companys d'Andalusia són suficientment responsables i intel·ligents per tirar endavant el seu procés i aportar el millor de si mateixos", ha afegit, sense prejutjar els esdeveniments que puguin venir en un procés que es presumeix de ser "molt obert".

L'executiva es reunirà aquest dimarts



Amb el líder del partit i president del Govern central, Pedro Sánchez, a la Cimera del Clima a Polònia, aquest dilluns s'ha reunit a Ferraz el Comitè Electoral del PSOE encarregat de preparar el partit per a les eleccions municipals, autonòmiques i europees del proper maig. Aquest dimarts, ja amb Sánchez a Madrid, es reunirà l'Executiva Federal del PSOE a les 12.30 hores per fer una anàlisi amb més profunditat del 2-D.

Però aquest mateix dilluns la cúpula del PSOE ha volgut emetre diversos missatges després del desastre de la nit d'aquest diumenge, en el qual el partit va perdre 14 escons i més de 400.000 vots en el seu pitjor resultat de la història. El primer és que, malgrat les expectatives frustrades, el PSOE-A ha estat la força més votada i com a tal té la responsabilitat d'intentar formar un govern i "liderar la solució de governabilitat que Andalusia mereix i necessita".

I en aquest procés de diàleg amb la resta de partits la direcció federal del PSOE "es comprometrà totalment", així com en el "procés de reflexió" que el PSOE-A obrirà després del 2-D i que ha de contribuir "a la regeneració d'Andalusia".

Amb un PP a qui el PSOE veu "molt a gust" i que va "a remolc" de Vox, Ábalos s'ha adreçat especialment a Ciutadans, a qui ha instat a decidir "si vol donar suport" als socialistes com van fer en les passades eleccions andaluses del 2015 o prefereixen per contra "embarcar-se en una aventura amb l'extrema dreta".

El ministre de Foment no ha tingut objeccions a culpar directament PP i Ciutadans d'haver contribuït a "blanquejar" l'extrema dreta de Vox, partit que han introduït com una formació "normal" dins del constitucionalisme.

En canvi, Ábalos ha evitat fer cap autocrítica i valorar quin pes han tingut les polítiques de Pedro Sánchez en el vot de càstig registrat pels socialistes a Andalusia. "Tot té implicacions, però cada territori té la seva pròpia singularitat", s'ha limitat a assenyalar, i ha admès que la direcció federal va donar suport a l'estratègia del PSOE-A de fer una campanya molt centrada a Andalusia, davant de la dimensió nacional que van introduir el PP i Ciutadans.

Millor amb una coincidència amb les Eleccions Generals



Això sí, el secretari d'Organització ha admès que si les andaluses s'haguessin fet coincidir amb les generals, la participació "hauria augmentat" i una mobilització més elevada tradicionalment beneficia l'esquerra.

Lluny d'admetre que els resultats del 2-D facin un gir en les polítiques del Govern de Sánchez, Ábalos ha avançat que l'Executiu espanyol intensificarà encara més si es pot concebre l'agenda social com a estratègia per respondre a aquest vot radical de descontentament" que procedeix de les capes que es consideren més castigades per la crisi.

L'enfonsament del PSOE-A no provoca en la direcció federal del partit cap efecte de "feblesa", sinó "un gran incentiu" perquè el Govern intensifiqui la seva acció, ha incidit.

Però Ábalos també ha marcat les línies vermelles que el PSOE no pensa franquejar i els àmbits que no tenen cap cessió. "Ens oposarem a qualsevol intent de recentralització de l'Estat de les autonomies, a qualsevol intent de desmuntar avanços en l'àmbit dels drets i llibertats, i molt especialment en el que ha representat la conquesta de les dones a guanyar l'espai polític", ha advertit, com també seran "bel·ligerants" en la defensa del sistema públic de pensions i del dret a l'habitatge.

En resum, Ábalos ha expressat la confiança del partit en què la dreta no sigui capaç d'arribar a un acord de Govern i el PSOE-A sigui capaç de pactar una alternativa que no l'expulsi de la Junta, que ha dirigit ininterrompudament durant els darrers 36 anys des de les primeres eleccions andaluses del 1982.

La seva esperança passa perquè Ciutadans assumeixi que un pacte amb l'extrema dreta de Vox li pugui passar factura i penalitzar-lo en les eleccions generals.