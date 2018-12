Els exconsellers Joaquim forn i Josep Rull se sumen a la vaga de fam indefinida iniciada per Jordi Sànchez i Jordi Turull dissabte passat, segons expliquen en un comunicat difós aquest dilluns a la tarda. La voluntat dels dos independentistes presos a Lledoners és deixar d'ingerir aliments a partit d'aquesta mitjanit amb voluntat de denunciar les traves que consideren que el Tribunal Constitucional està posant a la seva defensa.



"És una decisió meditada. Quan et fan complir una condemna abans de jutjar-te, et queden pocs mitjans per clamar contra tan gran injustícia. Aquest n'és un. L'uso amb plena consciència i responsabilitat" asseguren tan Rull com Forn amb una piulada exacte cadascú al seu compte de Twitter.





M'afegeixo a la #vagadefam. És una decisió meditada. Quan et fan complir una condemna abans de jutjar-te, et queden pocs mitjans per clamar contra tan gran injustícia. Aquest n'és un. L'uso amb plena consciència i responsabilitat pic.twitter.com/ITHCpLnSXN — Josep Rull i Andreu ?? (@joseprull) 3 de desembre de 2018