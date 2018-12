Només l'11,7% dels policies locals de Catalunya són dones

Segons ha exposat la subdirectora general de Coordinació de la Policia de Catalunya, Begonya Curto, «només l'11,7% dels agents de les policies locals són dones» durant la presentació de l'informe 2017 de les policies locals de Catalunya. Curto ha indicat que aquesta és «una de les assignatures pendents del món de la policia local» i ha afegit que dels 215 cossos de policies locals només 5 estan liderats per dones.

Per altra banda, la mitjana d'edat del conjunt dels agents es situa en els 45 anys, tot i que el 2017 gairebé un 37% de les policies locals tenen una mitjana d'edat superior. Són «plantilles una mica envellides que en algunes ocasions pot posar en entredit algun tipus de servei policial», ha indicat Curto.

Pel que fa a la poca presència de dones a les policies locals, Curto ha indicat que «normalment són cossos masculinitzats, i, sense mesures, aquesta situació no es canvia». En aquest sentit, ha dit que s'han fet actuacions per fomentar la igualtat, en el cas de les policies locals, i «alguns ja han començat a caminar» però ha dit que «se n'han de prendre més i de manera generalitzada». Algunes de les mesures que es duen a terme tenen a veure en el reclutament i en fomentar que les dones tinguin referents femenins i coneguin la professió «perquè vegin que poden aportar molt», ha reblat.

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha dit que «és determinant» que hi hagi més dones en les policies locals, i en aquest sentit ha explicat que faran algunes recomanacions als Ajuntaments. Ha afegit que «cal una implicació molt major de la dona en el servei de seguretat d'aquest país».



El 40% dels policies són locals

Els 215 cossos de policia local representen, amb 10.850 efectius, el 39,5% dels membres de la policia de Catalunya i suposen una ràtio d'1,45 policies locals per cada mil habitants, segons es desprèn de l'informe. Els 215 cossos de policia local que hi ha actualment a Catalunya donen cobertura al 90,2% de la població.

Buch ha destacat que les dades d'aquest estudi, que es va començar a fer el 2015, serveixen per «treballar en la homogeneïtzació» de mossos i policies locals perquè «com més homogeni i més robust sigui el sistema de seguretat del país, molt millor; cal treballar a la una, plegats, des de la col·laboració», ha dit.

La meitat de les policies locals, un 50,2%, té una plantilla inferior o igual a 20 efectius i el 80,4% no supera els 50 efectius. Les regions policials metropolitanes són les aglutinadores del 71,4% dels efectius i el 52,6% dels cossos. Només la Guàrdia Urbana de Barcelona representa el 27% dels efectius totals amb 2.953 policies.

En relació amb els recursos materials, l'informe destaca l'increment dels dispositius portàtils com l'ús de PDA per a la gestió d'infraccions de trànsit o les tauletes per a la connexió al sistema d'informació policial de la Direcció General de la Policia. En aquest sentit , també hi ha un increment de les aplicacions per a mòbil (APP) d'ús policial com a instrument de seguretat, un 21,8% de les policies locals utilitzen aplicacions d'avís d'incidències i alarma, el que suposa un 34,2% més que l'any 2016.



Més de 100.000 detencions

El 2017 les policies locals van registrar al sistema d'informació policial (SIP) 100.980 fets delictius i 8.563 detencions, xifres que representen un 19% i un 18,4% respectivament del total de fets instruïts i detencions realitzades per la Policia de Catalunya. Aquestes xifres suposen un increment del 2,6% en el registre de fets delictius al SIP per part de les policies locals des del 2013.

Les tipologies de delicte es mantenen al llarg dels anys i són sobretot els delictes contra el patrimoni els que assoleixen xifres més altes i representen un 76% del total, els delictes contra la seguretat viària representen un 11,5%, els delictes de lesions un 5% i els delictes contra la llibertat i contra l'ordre públic són un 2,4% i un 1,5% del total respectivament.

Segons els àmbits d'actuació, els serveis de seguretat ciutadana (26,6%) i trànsit (25,5%) representen més de la meitat dels serveis realitzats (52,1%). Els serveis de policia administrativa són un 13,3%, els de policia assistencial un 9,3% i els de policia judicial un 3,2%.