El pesquer espanyol entrega a Malta els 11 migrants rescatats

El pesquer espanyol Nuestra Madre de Loreto va entregar ahir a una nau de la Guàrdia Costanera de Malta els 11 migrants rescatats fa 10 dies davant de les costes de Líbia, i ja es prepara per seguir pescant al Mediterrani. «Ja està tot acabat, tots estem contents i ells més», va afirmar el capità de l'embarcació, José Durà. A darrera hora del dia, Malta va anunciar que els immigrants seran acollits per Espanya després de rebre assistència mèdica.

Segons va confirmar l'organització humanitària Proactiva Open Arms, que acompanya el pesquer des del 30 de novembre, va concloure el transbord dels immigrants que va rescatar el dia 22 i que van ser portats a un port segur.

El pesquer de Santa Pola (Alacant) havia decidit dissabte a la nit tornar a Espanya desobeint les indicacions del president del Govern, Pedro Sánchez, que va instar a complir les lleis internacionals i dirigir-se al port més segur i proper. El patró del Nuestra Madre de Loreto va explicar que finalment havia rebut una comunicació de Salvament Marítim espanyol en la qual se'ls va informar que hi havia un acord perquè poguessin navegar en direcció a Malta.

Al matí d'ahir, el pesquer es va quedar a 12 milles de la costa de Malta, on una nau d'aquest país es va acostar per recollir els 11 immigrants i no va ser necessari atracar al port.